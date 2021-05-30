籃球熱話︱爵士傳奇中鋒伊頓突離世　溫柔巨人曾兩奪最佳防守球員

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-30 19:01

正當猶他爵士在NBA季後賽首圈Game 3擊敗灰熊，正以2：1領前之際，卻傳來一個令爵士大家庭傷痛的消息，有「溫柔巨人」稱號的馬克伊頓（Mark Eaton）騎單車時遇上意外後離世，終年64歲。

現今NBA的one-club man如鳳毛麟角，1982年展開職業生涯的伊頓，被爵士在選秀第四輪以第72位選中後，11年來都只效力猶他一隊。這位球隊不貳之臣，即使退役後，依然繼續貢獻母會，熱心指導後輩，同為中鋒的高拔（Rudy Gobert）正是受惠其中一人。

不幸的是，NBA公布消息指伊頓美國時間周五晚上在猶他薩米特郡（Summit County）踩單車期間遇上意外，炒車後被路人發現躺臥路上，送醫後證實身亡。目前未有事故詳情，當地警方已排除事故牽涉其他車輛的可能，相信很大機會是他的單車因為不明原因「自炒」。

爵士一代長中中鋒伊頓意外離世，終年64歲。（Twitter）

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人見人愛的「溫柔巨人」

伊頓身高達7呎4吋，是NBA史上著名「高人」之一。他不單在1985和1989年兩度成為NBA最佳防守球員，還在1984、85、87和88年四度當上封阻王，生涯平均每場3.5次封阻和單季456次封阻均為NBA紀錄，累積3064次封阻在NBA史上第四，絕對是聯盟史上最佳防守球員之一。

他最為人津津樂道的，不止是生涯只效力爵士一隊，球場內防守凶狠的伊頓，在場外十分親切友善，為他帶來「溫柔巨人」（The gentle giant）稱號。1995/96年度爵士將他的53號球衣高掛，球隊在悼念聲明中讚揚，伊頓結束球員生涯後作為朋友和大使繼續支持球隊，並以商人和義工身份回饋猶他社區，「比起球場內的成就，他面對所有人時那份優雅、耐性和尊重更令人難忘。」

曾跟伊頓在爵士共事9年的拜利，強忍淚水告別老友。（影片截圖）

【伊頓球員年代英姿】（按圖放大）

轉折生涯全靠張伯倫助開竅

曾跟伊頓在爵士共事9年的拜利（Thurl Bailey），主持球隊直播賽事時談起這位多年老友，雙眼盈滿淚水，「他是我的導師，是他幫助我成為一個男人。他在球場上無數次拯救過我，我肯定會想念他。」

拜利較伊頓年輕4年，跟伊頓不同，他在1983年選秀首輪便以第七位被爵士揀中。伊頓由於高中畢業後轉行成為汽車技師，沒有再打籃球。工作近3年後為一個大學教授修理汽車期間，被對方睇中，這個化學系教授正好同時兼任社區大學賽普里斯學院（Cypress College）的籃球助教，才輾轉回到校園展開大學籃球生涯。 表現突出之下兩年後轉到加州大學就讀，不料在UCLA得到出場時間大減，苦惱之際，傳奇球星張伯倫（ Wilt Chamberlain）給他寶貴一課。

張伯倫早在1973年在湖人退役，之後繼續留在加州，他不時會到UCLA練波，看到伊頓的沮喪，張伯倫有一次親自到籃下指導他搶籃板和高佬的作戰心得。伊頓生前說過，張伯倫的一席話成為他籃球生涯的轉捩點。即使因為在UCLA出場時間太少，幾乎沒有球隊對他有興趣，時任爵士主帥里登（Frank Layden）看中他的身高，結果一如他老人家所料，伊頓果然成為頂級防守球員。

高拔在Twitter上傳與伊頓合照，並發文悼念。其中一張照片，伊頓身前正有一部單車。（Twitter）

或許因為展開籃球生涯前做過3年汽車技師，加上之後種種奇遇和經歷，伊頓年紀較同年選秀球員稍大，心智亦較成熟，上文提及的隊友拜利等均視他為大哥哥，二人退役後一直有聯絡，在加州出生和成長的伊頓認為，猶他就像他的家鄉，於是鹽湖城開餐廳，又出書和四出演講，他昔日受惠張伯倫的指導，感恩之餘亦幫助爵士後輩高拔。

二人亦師亦友，伊頓生前說，「我間中會給高拔發短訊，告訴他，你的工作是要守護全隊，顏色地帶是你的家，不要讓任何人進入那裏。」又讚揚對方，「我喜歡看他比賽，他實在令人太興奮了。」

高拔在Twitter發文悼念伊頓：「給我偉大的導師和朋友伊頓：你是一個善良和奇妙的人，這些年來，我很感恩你來到我的生命中。我會懷念我們之間的對話，但我知道你會看顧着我的。」

今年一月，曾效力達拉斯獨行俠多年的長人中鋒伯特利（Shawn Bradley）踩單車時遇上交通意外後癱瘓，時隔4個月又輪到另一長人伊頓在單車上出事，實在令人唏噓。

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