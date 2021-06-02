NBA季後賽︱尼拉特創季後賽三分球紀錄　拓荒者雙加時仍負金塊

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-02 17:44

NBA季後賽拓荒者對太陽合演今季最扣人心弦一戰，尼拉特火力全開狂轟12個三分球，寫下季後賽新紀錄，雙加時之下豪取55分。 Dame Time上演，他猶如「超人」上身仍未能領軍取勝，不止是金塊陣中有祖傑，還有拓荒者陣中兩個「豬隊友」在關鍵時刻幫倒忙。

尼拉特（Damian Lillard）上陣52分鐘，24射17中，當中包括三分球17射12中，打破勇士射手K湯臣2016年對雷霆Game 6時創下的11個季後賽三分球紀錄。

金塊在主將祖傑和新貴波特帶領下，第四節最後階段領先拓荒者121：118，尼拉特此時挺身而出，完場前3.8秒一記28碼三分球，追成121：121平手，迫使比賽進入加時。

首次加時末段，金塊再以135：132領前，關鍵時刻，尼拉特再次救世！完場前6.6秒，他在對手嚴防下來一記27碼轉身fade away（後仰跳投）三分，比賽要第二度加時。

尼拉特火力全開，射入全場最高55分，仍未能帶領拓荒者取勝。（Getty Images）

👇點圖睇：哥雲頓雙加時炒樽👇

兩豬隊友連累拓荒者輸波

即使尼拉特啟動「殺神模式」，祖傑的38分和波特的26分，讓金塊在雙加時期間續佔上風。轉捩點是完場前41.3秒，正當拓荒者僅落後140：143，尼拉特引開金塊3個球員交個靚波予無人看管的哥雲頓（Robert Covington），後者竟然在無人看管下炒樽。

有什麼慘過有一個豬隊友扯後腿？就是有兩個豬隊友。最後11秒雙方維持相同比數，輪到拓荒者後衛CJ麥哥林（CJ McCollum）出事。當時拓荒者有快攻機會，CJ麥哥林在前場左路切入後，傳予三分線外的哥雲頓起手。這個扳平比賽的最後黃金機會，CJ麥哥林竟然後腳踩中邊線白界被吹罰。拓荒者接連失機之下，終以140：147不敵金塊，在系列賽落後2：3。

👇點圖睇：CJ麥哥林低級失誤👇

尼拉特羸盡掌聲，不過今仗勝利屬於祖傑帶領的金塊。（Getty Images）

賽後雙方教練均大讚尼拉特的表現，更刮起一股NBA球星致敬旋風，勇士主將居里、籃網大將杜蘭特等分別在社交媒體表揚他，不過尼拉特本人卻提不起勁，「那並不重要，我們輸波了。」他表示，「此時此刻，最重要的是我們不要在系列賽再輸一場。我們出場就是要贏，今仗我們做不到。」

他的豬隊友1號CJ麥哥林讚揚，尼拉特部分高難度遠射神準命中，「可惜我們浪費掉史上其中一次最佳表現，沒有給他足夠支援。」豬隊友2號高雲頓則稱，「尼拉特已盡一切努力。」

另一邊廂，湖人對太陽一戰早段已被對手拋離30分的劣勢下，終以85：115落敗，主將勒邦占士不止在比賽期間不回防，更在第四節剩餘5分40秒時提早離場。湖人敗陣後，系列賽同樣落後場數2：3。

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重溫：尼拉特今仗超人表現

55 points. 10 assists.

👆 (that's an NBA playoff first)



12 made three-pointers.

👆 (also an NBA playoff first)



An all-time performance from @Dame_Lillard. pic.twitter.com/GSSkfONAxC — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 2, 2021

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