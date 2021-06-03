NBA季後賽︱76人缺擎天柱仍贏巫師出線　能走多遠取決艾比迪傷勢

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-03 13:16

NBA季後賽首圈，東岸頭號種子費城76人面對華盛頓巫師Game 5陣前傳來主將艾比迪 （Joel Embiid）右膝半月板受創須缺陣不利消息。76人失去大將之下未受太大影響，一班隊友將士用命助球隊以129：112擊敗巫師，順利以4：1晉身東岸準決賽，為艾比迪爭取更多休息時間。 不過76人最終能走多遠，仍要視乎艾比迪的傷勢。

艾比迪Game 4首節在一次落地後膝部受創，他一度勉強繼續比賽，但明顯感到不適。他上陣11分鐘便返回更衣室，76人亦以114：122被巫師追回一場。Game 5賽前76人公布艾比迪因「右膝後半月板輕微受創」缺陣，正接受物理治療。

76人在Game 5賽前公布艾比迪膝部受傷缺陣。（76人官方Twitter）

「老友，今場靠你喇！」艾比迪（左）缺陣，施蒙斯（右）頂上他的中鋒位置。（Getty Images）

失去艾比迪，6呎11吋高的施蒙斯（Ben Simmons）頂上他的位置。76人的內線未因他缺陣受太大影響，半場領先兩分，至最後兩節施蒙斯、哈里斯（Tobias Harris）和薛夫居里（Seth Curry）三人輪流發炮，成功拉開分數並將優勢維持至完場，系列賽以4：1晉級。

薛夫居里貢獻全隊最高的30分，哈里斯亦有28分進帳，施蒙斯以19分、10籃板和11助攻刷下「大三元」，就算巫師雙星比爾和韋斯保克分別得到32分和24分，仍無力領軍回天。

施蒙斯以一敵二，挾制巫師雙星比爾和韋斯保克。（Getty Images）

76人面對8號種子巫師，甚至即將在準決賽面對阿特蘭大鷹隊，艾比迪缺陣相信仍無礙球隊取勝，可是一旦在東岸決賽遇上籃網或公鹿，影響會相當巨大。從他今年上陣數據可見，這支東岸頭號種子今屆賽事能走多遠，將視乎他能否及時復出。

艾比迪2021年76人上陣數據

上陣：39勝12負 缺陣：10勝11負

2021年艾比迪上陣的51場76人賽事，取得39勝12負，勝率高達76.5%；相反，他缺陣的21場比賽，球隊只得10勝11負，勝率跌至不足5成。

他今年3月12日左膝受傷連續缺陣10場期間，76人即使仍取得7勝3負，7場勝仗幾乎都是在入不到季後賽的球隊身上取得，落敗3場的對手分別為兩支西岸強隊金塊和快艇，餘下一場正是76人很大機會在東岸決賽遇上的公鹿。

76人能否一搔38年之癢，繼1983年後再奪總冠軍王座，艾比迪的傷勢十分關鍵，尤其半月板傷患往往「可大可小」，動輒要養傷好一段時間。幸好76人目前只將他放入傷勢輕微的「Day-To-Day」名單，相信他有望在日內康復。球隊晉級後有數日休息，至美國時間周日晚上才會在東岸準決賽Game 1遇上鷹隊，到時或許已可看到他重返場上領軍。

+ 2 + 2 + 2

76人順利贏波出線東岸準決賽。（Getty Images）

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