NBA︱紐約人首圈出局玫瑰前途未卜　戴歷路斯：球隊或有重大計劃

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-03 17:42

昔日東岸強豪紐約人自2013年後首度晉身NBA季後賽，只歷一輪遊便被阿特蘭大鷹隊以4：1淘汰。球季後戴歷路斯（Derrick Rose）將回復自由身，他表明不希望離隊，同時無奈說出身不由己的苦況。

戴歷路斯2016年6月首度效力紐約人，當年他被公牛交易到紐約，那一季上陣64場，不幸在季尾重創，膝部第四度接受手術。之後他轉投騎士，半年後又被交易到爵士，兩日後已被放棄，2018年3月簽約木狼。留在明尼蘇達一年多，他又再上路轉戰活塞。

即使已由正選變後備，「玫瑰」依然沒有放棄，在底特律再次綻放——連續7場以後備球員身份攻入超過20分，刷新活塞球隊紀錄，並創下連續14場得20分以上的個人紀錄，直到再次受傷。今年2月他再次被交易到紐約人，路斯不止自2015年以來首度置身季後賽，對鷹隊的Game 2一仗，更領軍上演「半場大逆轉」感動一幕，獨取26分助紐約人以101：92擊敗鷹隊，場數一度扳平1：1。

【NBA】玫瑰再綻放 戴歷路斯獨轟26分 率紐約人半場大逆轉

可惜紐約人之後無以為繼，被崔楊格領銜的鷹隊4：1掃出局。一夜感動過後，他與紐約人一切又要從頭來過。

戴歷路斯對鷹隊Game 2一戰率領紐約人反敗為勝，場面感人。（美聯社）

▼▼▼重溫D Rose系列▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

玫瑰心聲：「誰不想在紐約打波？」

「玫瑰」長年受傷患折磨，Game 2戰勝鷹隊後感性地說：「我非常幸運，能處於這種環境，我們等這一刻都等得太久了，我夢想這一刻非常非常久，過去很多人都說我無法在比賽了，但我知道我為這一刻付出了多少努力。」他之後再在Game 3攻入球季新高的30分，仍不足以為紐約人扭轉乾坤，鷹隊愈戰愈勇，路斯Game 4跌至18分，Game 5更只得6分，與紐約人一起提早放暑假。

他2019年跟活塞簽下兩年總值1500萬美元合約，今年2月被交易至紐約人，至今上陣35場，平均得14.7分。紐約人出局後，戴歷路斯被問及去向，他直言，「我當然希望回來，誰不想為紐約人打波或留在紐約？與此同時，我也知道那是我無法控制的事，球隊或許會有重大計劃。」

他自知無法決定命運，強調主動權在紐約人高層手中，一再重申「我完全不能掌握去留」，他表示會交由經理人與會方商討。

戴歷路斯來季會否留在紐約盛放？（Getty Images）

▼▼▼泰保杜與路斯三度聯手▼▼▼

師徒三度攜手打江山

由公牛、木狼到紐約人，戴歷路斯三度與主教練泰保杜（Tom Thibodeau）合作，這位名帥對32歲的路斯欣賞有加，大讚他是一眾年輕球員榜樣。泰保杜稱他與路斯互相信任、彼此坦誠相對，更聲言：「沒有他，便沒有今天的我。」

今個夏天，紐約人除路斯去留以外，亦要為球隊作出多個重大決定，陣容上或會有重大變化。「玫瑰」球員生涯歷盡傷患與飄泊，球迷當然希望他可以留在看重他的泰保杜身邊，努力等待再次盛放的機會，只是現實或難以如願。

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10年，戴歷路斯由MVP到最佳第六人候選，由主角變成綠葉。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）