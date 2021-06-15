NBA季後賽｜尼納特強行入樽霸氣盡露　與保羅佐治合轟62分挫爵士

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-15 19:38

洛杉磯快艇追平的決心有多大？看看主將尼納特就知道！ 快艇在NBA西岸準決賽第四戰主場再鬥猶他爵士，尼納特在第二節硬爆入籃底，在爵士的費華斯面前強行入樽，盡顯爭勝決心，結果快艇在兩大主力尼納特及保羅佐治各轟31分下，以118：104再挫爵士，主場兩連勝，場數追成2：2平手。

NBA季後賽西岸準決賽，洛杉磯快艇在場數落後0：2下，上仗返回主場大勝爵士，今仗挾威勢力爭追成平手。

快艇開賽早段隨即入局，主將尼納特及大莫里斯（Marcus Morris Sr.）毫不手軟，首節已攻入雙位數得分，輕鬆拉開17分的差距。快艇次節未有收油，一度擴大至最多29分的距離。畢竟分數差距太大，下半場形勢大定，爵士末段力追下，收窄差距至14分，結果快艇以118：104擊敗爵士，場數追至2：2平手。

保羅佐治今仗與尼納特同樣攻入31分，成為球隊的贏波功臣。（Getty Images）

即使爵士的米曹（Donovan Mitchell）獨力攻入全場最高的37分，可惜雙拳難敵四手，快艇兩大主力尼納特與保羅佐治不約而同攻入31分，加上大莫里斯的24分，合力領快艇在主場再下一城。

爵士的米曹攻入全場最高的37分依然徒勞。（路透社）

尼納特連續兩場拿下30分以上，領軍在場數扳平，這名快艇主力賽後直言，眼中只有一件事，「我們要有贏家的心態，才可以勝出比賽，我並不在意西岸決賽，事關我目標只有一個，就是贏得總冠軍。」

尼納特的贏波決心，不止在透過言語表達，更以實際行動呈現出來。戰至上半場末段，尼納特硬闖爵士內線，面對費華斯（Derrick Favors）迎面封阻亦毫無懼色，如常騰空大力入樽，霸氣十足。評述員看到這個入樽，不禁驚呼一聲，連爵士的球員亦被震懾，近距離當觀眾的米曹，看見如此一幕立即「懷疑人生」，露出錯愕的表情。

米曹近距離看到這一幕，擘大個口得個窿。（Getty Images）

另外，東岸準決賽方面，鷹隊正選5人全數取得雙位數得分，其中主將崔楊格（Trae Young）交出25分及18個助攻，領軍以103：100主場力克76人，場數同樣追成2：2平手。

崔楊格交出25分及18個助攻的超強「雙雙」，領軍擊敗76人扳成平手。（路透社）

NBA季後賽最新形勢：

NBA季後賽最新形勢（01美術製圖）

▼ ▼ ▼同場加映：NBA史上著名高佬▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

▼ ▼ ▼祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒▼ ▼ ▼