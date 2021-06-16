NBA年度最佳陣容　字母哥居里祖傑大熱入選一隊　泰譚落選最可惜

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-16 15:35

NBA季後賽打得如火如荼之際，聯盟公布本年度常規賽最佳陣容，最有價值球員祖傑及得分王史堤芬居里齊齊入選一隊。今季因傷缺陣27場的勒邦占士同樣入選，第17年獲選最佳陣容，打破紀錄。 塞爾特人主將泰譚今季表現亮眼，可惜亦未能入選，成為今年最大遺珠。

一年一度的NBA最佳陣容終於出爐，常規賽最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）及得分王史堤芬居里（Stephen Curry）攜手入選，但二人的得分不及「字母哥」艾迪杜高普，這名公鹿主將全票被選入一隊，加上當錫及尼納特，合組今年最佳陣容。

NBA一隊陣容：

二隊方面，焦點必定是「大帝」勒邦占士，這名湖人球星今季因傷缺陣27場，第17度入選年度最佳陣容，如今累積入選13次一隊﹑3次二隊及1次三隊，打破紀錄。值得一提的是，占士在二隊陣容中投票得分最低，一隊僅得兩票。

NBA二隊陣容：

年度最佳陣容的15人，當中不少球員是滄海遺珠，而三隊陣容甚有爭議，網民直指米曹及戴雲卜克的表現比K艾榮更好。

其中泰譚（Jayson Tatum）最為可惜。效力塞爾特人的泰譚，今季打出生涯最佳的戰績，常規賽上陣64場，場均取得26.4分及7.4個籃板，曾經在馬刺身上怒轟60分，並領塞爾特人突破附加賽，縱然季後賽首圈出局，泰譚依然功不可沒。

泰譚無緣入選最佳陣容，不少網民為他抱不平。（資料圖片／Getty Images）

某程度上，泰譚礙於制度而未能入選，他在投票中獲得69分，比同樣入選的K艾榮高分，可惜泰譚被列為前鋒，分數上不及占美畢拿及保羅佐治。

NBA三隊陣容：

未能入選的滄海遺珠：

+ 2 + 2 + 2

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