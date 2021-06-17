NBA季後賽｜鷹隊第四節轟40分熱血反勝　76人艾比迪關鍵罰球手軟

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-17 14:04

罰球線上起手看似簡單，實質承受的心理壓力，非平常人能夠體驗，而罰球線上的穩定性，可能是一場球賽的勝負分野。 76人的賓施蒙斯今場罰球命中率低於3成；另一主將艾比迪在關鍵時刻兩罰全炒，結果作客的鷹隊一度落後26分，上演大逆轉，以109：106反勝76人，取得至關重要的第五場勝仗。

NBA季後賽東岸4強，場數2：2平手的鷹隊與76人，力爭關鍵的Game 5勝仗。76人在首節已拉開14分的距離，及後第二節進一步擴大領先優勢，上半場末段曾經最多領先至26分，戰畢第三節76人依然有18分優勢。

鷹隊的大反擊在最後一節上演，奇兵勞奧威廉斯（Lou Willams）與主將崔楊格同樣在今節攻入13分，戰至賽事只剩下1分半鐘左右，全場首度取得領先，結果在第四節攻入40分下，以109：106反勝76人，取得關鍵的Game 5勝利，鷹隊場數領先至3：2，距離東岸決賽只差一步。

崔楊格轟入全場最高的39分，領鷹隊熱血反勝76人。（路透社）

鷹隊的崔楊格轟入全場最高的39分外，後備的勞奧威廉斯及加連拿利（Danilo Gallinari）合共取得31分，助鷹隊末段反勝。楊格賽後直指即使大比數落後，球隊上下依然堅守信念，最終打出漂亮的一場反擊戰。

76人主將艾比迪貢獻37分及13個籃板，而施夫居里（Seth Curry）成為球隊第二得分點，三分球命中率近6成，拿下36分。

即使艾比迪攻入37分，但在關鍵時刻卻在罰球線手軟。（Getty Images）

76人另一主力賓施蒙斯（Ben Simmons）今仗啞火，全場只攻入8分，在罰球線的表現更加不堪入目，全場14射只得4中，命中率不足3成。季後賽戰至現階段，賓施蒙斯已經射失45個罰球，已比名宿拿殊整個職業生涯於季後賽射失的罰球為多。

艾比迪在罰球線的表現更為穩定，全場僅射失兩球，正在末段關鍵時刻突然手軟，兩射全炒，錯過追近紀錄的機會。

賓施蒙斯今仗表現啞火，罰球線表現更加不堪。（美聯社）

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