亞洲盃外圍賽｜港隊兩鬥關島皆北　仍保出線機會　點兵視乎疫情

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-19 23:17

一延再延的亞洲盃外圍賽上周重開，香港男子籃球代表隊出隊到約旦，分別於13日和15日兩戰關島，現時回港隔離21日。 雖然兩仗皆北，但仍有機會晉級。被問到出線後的安排，主教練趙永良（趙sir）表示無可奉告：「至於會否派出港隊最強陣容，一切要看疫情發展再決定。」

港隊於13日和15日兩戰關島，分別以83：103和66：112告負，但由於同組的新西蘭和澳洲疫情後均未有出隊，被視為自動棄權，因此港隊仍有機會晉級8月於印尼舉行的決賽周。

但接下來的港隊人腳仍未有定案，教練趙永良也表示有待公布：「至於會否派出港隊最強陣容，一切要看疫情發展再作決定。」

昔日港隊陣容不再。（FIBA）

港隊陣容受疫情影響，早有先例。香港所處的C組賽事，原定去年11月舉行，後來改期至2021年2月移師關島，但同月再宣佈延期。直到今月FIBA（國際籃聯）決定重啟，才改至約旦安曼舉行。

港隊人腳仍未有定案，教練趙永良也表示有待公布：「至於會否派出港隊最強陣容，一切要看疫情發展再作決定。」（FIBA）

隊內經驗最多的球員要數蘇志樂。（FIBA）

多月後再出隊，港隊人腳大不同，上仗為港披甲的李琪、蔡再懃、梁兆華等人，沒再入選，換上一眾小將，平均年齡24歲，年資較深的只有甲一球員蘇志樂、黃律堯和楊文綱，帶領活躍於大專的主力球員如陳仲儒、陳怡富、陳可鈐等，當中更有乙組小將。

回程返港後卻要隔離21日，加上比賽，等於港隊成員需要騰出近一個月的時間。（FIBA）

+ 2 + 2 + 2

雖然港隊平均身高只有1.83米，年紀輕，經驗淺，面對平均身高1.95米、平均年齡28歲的關島，港隊也算是找到方法應對。首場憑準繩的外圍咬住比數，全隊45次三分起手，射入16球，但最終以83：103告負。趙sir坦言「表現可以接受」；他補充，關島於第二場明顯在防守上有針對部署，加上不足48小時內打兩場高強度賽事，港隊最後以66：112落敗。

雖然抵達約旦後無隔離，但回程返港後卻要隔離21日，等於港隊成員需要騰出近一個月的時間。對於有正職的球員而言，的確有限制，這也是港隊徵召人腳的最大阻礙。