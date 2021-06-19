NBA季後賽｜施夫居里領76人進「搶7」　快艇苦等51年首闖西岸決賽

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-06-19 16:56

NBA季後賽，本港時間周六早上東西岸各進行了關鍵大戰，東岸準決賽76人作客以104：99擊敗鷹隊，將比數扳成3：3，換言之東岸兩場岸決賽，都要通過「搶7」大戰來定出決賽席位。 另一邊廂，快船主场在落後22分下，以131：119逆轉爵士，終結球會51年的等待，以總比數4：2首次躋身西岸决赛。

76人的主將賓施蒙斯（Ben Simmons）今仗表現令人失望，僅得6分、9籃板和5次助攻，隊友施夫居里（Seth Curry）今仗挺身而出，轟入24分，成為球隊守住關鍵一戰的功臣；其隊友艾比迪（Joel Embiid）則取得22分13籃板的「雙雙」成績；杜比亞斯夏里士（Tobias Harris）24分5個籃板。

崔楊格（右）和艾比迪今仗多次正面交鋒。（Getty Images）

76人今仗可謂贏得驚險，半場打完後以47：51落後，但下半場甫開賽76人就展開強力反撲，施夫居里連入3個三分球獨取11分，再助攻艾比迪攻入三分球，光憑一己之力就助76人打出一輪14：0攻勢，為戰局帶來轉機。

至最後一節完場前1分59秒，鷹隊領袖崔楊格（Trae Young）轟入3分，76人僅剩1分優勢，幸好76人暫停後穩住陣腳，雖然其後球場燈光突然熄滅，但76人仍靠艾比迪And-1連取3分，奠定勝果。

戰至第四節時，鷹隊主場燈光突然熄滅，現場觀眾都齊心地開着手機上的電筒照明。（Getty Images）

鷹隊崔楊格其實狀態已是大勇，全場拿下34分、5籃板、12助攻和3搶截，季後賽連續11場單場取得「20分、7助攻」，追平明星級控衛禾爾（John Wall）保持的NBA季後賽歷史紀錄，惟鷹隊末節未能扭轉敗局，雙方要打第7場生死鬥。無獨有偶，東岸兩場總決賽均要搶7決勝，戰況精彩。

施夫居里（左）今仗轟入24分，是76人取勝關鍵。（Getty Images）

目睹施夫精彩演出後，勇士主將史堤芬居里也在Twitter上大力稱讚弟弟，他寫道：「我已經不知道要用什麼話來形容你的表現了，兄弟！！」

.@Sdotcurry idk what to say my guy!! — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 19, 2021

西岸方面，快艇終於一搔創會51年之癢，歷史上第一次打入西岸決賽。賽前落後2：3的常規賽一哥爵士，上半場一度靠米曹（Donovan Mitchel）和今季最佳第6人卡拉臣（Jordan Clarkson）聯手攻入43分，取得22分領先優勢。滿以為爵士可以追成3：3平手為觀眾再帶來多一輪搶7系列場時，快艇小將泰倫斯曼恩（Terance Mann）下半場豪取25分，全場拿下籃球生涯新高39分，幫助快艇打出絕地反撲，以131：119反勝爵士。

米曹上半場一度爆發，爵士滿以為能扳成平手。（Getty Images）

今場表現神勇的24歲小將泰倫斯曼恩，在2019年選秀以第48順位被快艇選中，生涯至今兩個球季都擔任後備，但本系列賽上一場時因快艇老大哥尼納特（Kawhi Leonard）膝傷缺陣，曼恩臨危下正選上陣，以強悍防守封鎖米曹，助快艇領先3：2「叫糊」。今日則在進攻上發揮威力，全場21投15中包括7個三分球，取得39分、2籃板、1助攻和2封阻，改寫自己在大學時期最高得分30分及NBA常規賽最高得分25分，打出職業生涯最神勇表現。

快艇小將泰倫斯曼恩（14號）今仗突然大爆發，助球隊歷史性打入西岸決賽。（Getty Images）

快艇是聯盟內未曾亮相總決賽的球隊之中，歷史最悠久的一隊，球隊自1970年創辦以來，曾兩度搬遷，自1984年起落戶洛杉磯，但51年來連分岸決賽也未打過一場。快艇晉級後，會面對直落4場橫掃金塊、以逸待勞的太陽。有趣的是，太陽主將正正是為快艇奮鬥多年但仍未能成功突圍的基斯保羅，但保羅最近卻確診新冠肺炎，未知今個系列賽能否上陣倒戈舊東家。

NBA季後賽最新形勢。（01美術製圖）

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