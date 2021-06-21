【NBA季後賽】卜克挺身而出轟40分大三元　太陽西決首仗旗開得勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-21 10:21

鳳凰城太陽星級控衛基斯保羅在西岸決賽前確診新冠肺炎，何時復出仍然是未知之數，難道注定「CP3」連衝擊總冠軍的機會也沒有？ 基斯保羅未能親自上陣，卻有一眾兄弟代為上陣，戴雲卜克挺身而出貢獻40分「大三元」，領太陽在西岸決賽旗開得勝，主場以120：114力克快艇。

太陽4場橫掃金塊殺入西岸決賽，養精蓄銳等候對手的出現，這段時間竟傳出壞消息，曾經接種疫苗的36歲控球後衛基斯保羅（Chris Paul）確診新冠肺炎，大戰當前只能當觀眾。踏入職業生涯黃昏的基斯保羅，今季或許是最接近冠軍指環的一季，而他的缺陣或多或少影響太陽的戰力。

太陽「雙槍」攻55分「叫糊」 3場淨贏金塊56分

基斯保羅是球隊的領袖，如今因病缺陣當然對太陽有影響。（資料圖片／Getty Images）

西岸決賽首戰，太陽先在主場上陣迎戰洛杉磯快艇，快艇亦有主將尼納特因傷避戰。今仗戰況激烈，兩軍比數上13次打成平手，20次交換領先，分差最多只得10分。戰畢首三節得分依然打和，太陽在第四節一度9分差距，並力保勝局，以120：114擊敗快艇，取得西岸決賽首場勝仗。

兩軍各有一名主力缺陣，今仗變成卜克及保羅佐治的得分大戰。（路透社）

沒有了CP3，戴雲卜克改任控球後衛，全場上陣近44分鐘，攻入全場最高的40分，同時拿下13個籃板及11個助攻，取得職業生涯首個「三雙」。除了戴雲卜克外，太陽正選其餘4人同樣取得雙位數得分，一同協助球隊在西決打響頭炮。太陽眾將當然沒有忘記基斯保羅，贏波後隨即與CP3視像通話報喜。

Every teammate counts.



📱@CP3 on the line with the fellas after the win. More to do, more to come. pic.twitter.com/DoRuBvK89k — Phoenix Suns (@Suns) June 20, 2021

戴雲卜克必定是今仗的贏波功臣，球隊戰至末段一度僅領先兩分，關鍵時刻他挺身而出擺脫對手雙手入樽，協助球隊奠定勝局。卜克賽後直言，今仗是為了CP3而戰，「基斯是球隊的領袖，他帶領我們出戰，他不在場上令我們十分沮喪。我在今仗打得十分進取，希望在沒有CP3在場的情況，憑我的能力攻入每一球，確保球隊可在今仗贏波」。

戴雲卜克今仗挺身而出，獨取40分及三雙，領太陽在西岸決賽旗開得勝。（路透社）

即使基斯保羅未能落場，他依然以其他方法帶領球隊，他的胞兄CJ保羅在場邊不斷提醒球隊，克魯達（Jae Crowder）笑言基斯保羅必定是「幕後主腦」。

太陽主教練威廉斯（Monty Williams）指基斯保羅仍然需要隔離，暫時依然在觀察名單中，希望他可以早日病癒復出領軍。

至於快艇因尼納特缺陣，由保羅佐治「擔大旗」，他在首三節表現突出，拿下33分，但在關鍵的第四節卻隱形，僅攻入1分，最終未能率領球隊贏波而回。

保羅佐治在關鍵第四節突然手軟。（Getty Images）

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