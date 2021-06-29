NBA季後賽︱保羅佐治一柱擎天保住快艇　Paul叔與比華利大鬥演技

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-29 18:19

NBA季後賽西岸準決賽，陷入出局邊緣的洛杉磯快艇，繼續沒有主將尼納特，危機之際全靠另一星將保羅佐治一柱擎天，轟入41分領軍搶回一場，總場數追近至2：3。 比起戰情，今仗全城焦點錯放在基斯保羅與比華利一對老將身上，一次碰撞中「Paul叔」跌得誇張，不甘被吹罰的比華利隨即模仿對方的動作，惹來不少球迷不滿。

賽前太陽領前3：1，只差一場便可殺入闊別近30年的總決賽。快艇主將尼納特（Kawhi Leonard）依然無影，作客關鍵一仗，保羅佐治（Paul George）手感「返晒嚟」，20次起手15次中框，罰球8射全中，攻入全場最高兼個人季後賽新高的41分，加上13籃板6助攻，領軍近乎由頭帶到尾以116：102扳回一城，避免提早放暑假。

保羅佐治賽後揚言，「如果他們想終結系列賽，便要交出表現……我們絕不退讓，也不會拋白毛巾。事實就是，他們必須擊倒我們。」他今仗表現突出，卻被基斯保羅和比華利（Patrick Beverley）兩個老將一次衝突搶去風頭。

快艇危難之際，保羅佐治挺身而出獨取41分領軍扳回一城。（Getty Images）

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Paul叔與比華利大鬥法

太陽上半場一度落後15分之多，他們在第三節急起直追，36歲的基斯保羅一記16呎跳投，一度為球隊反超前62：61。

快艇之後連取10分，此節餘下5分53秒時，太陽一次攻勢，正在起手的基斯保羅，半空中被比華利絆跌，向來「食腦」的Paul叔為防球證看不到，動作有點誇張，成功博得球證吹罰比華利惡意犯規（flagrant foul）。

基斯保羅第三節期間被比華利絆跌。（Getty Images）

▼ ▼ ▼Paul叔大戰比華利連環圖 ▼ ▼ ▼

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32歲的比華利明顯認為Paul叔動作太浮誇，當場模仿對方被侵犯時的動作，模仿一次還不夠，隔幾秒又再做一次。這還不止，當保羅站起身後，比華利口中仍唸唸有詞，揶揄保羅「刻意博犯規」（Way to sell it）。事件迅即成為網上熱話，部分球迷對比華利犯規後對Paul叔做出不敬動作感不滿，甚至認為他應該「立即被罰出場」。

結果Paul叔三罰全中，為太陽追近至65：71，惟快艇眾將開始怒轟三分球，保羅佐治連入兩球三分，比華利亦在三分線外命中，這支洛城球隊一口氣拉開至82：70。快艇最終取得重要勝仗，避過出局。太陽仍領先場數3：2，美國時間周三晚上演的Game 6，將回師快艇主場上演。

▼ ▼ ▼Paul叔大戰比華利短片 ▼ ▼ ▼

系列賽報道：

Game 4 基斯保羅甩鞋仍不失霸氣 末段連入罰球太陽再贏快艇

Game 3 基斯保羅病癒回歸 卜克啞火快艇主場扳回一城

Game 2 太陽拆你屋絕殺快艇 卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

Game 1 卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝

NBA一隊陣容：

NBA二隊陣容：

NBA三隊陣容：

未能入選的滄海遺珠：

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▼ ▼ ▼同場加映：NBA史上著名高佬▼ ▼ ▼

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