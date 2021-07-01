NBA季後賽｜基斯保羅征戰16載終入總決賽　轟41分率太陽淘汰快艇

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-01 13:52

被視為現今其中一名最強籃球控衛，基斯保羅（Chris Paul、CP3）由20歲打到36歲，終於首次登上NBA總決賽的舞台。 他在西岸決賽第6場轟入平個人季後賽新高的41分，帶領太陽以130：103擊敗快艇，以場數4：2淘汰對方，打入總決賽。

美國時間6月30日晚上演的西岸決賽第6場，太陽作客快艇，他們反客為主，全場佔優，每節得分都在快艇之上。太陽僅在第1節試過落後19：20，之後就一直領先快艇，半場領先66：57。

第3節，太陽一度拉開比數，快艇傾力反撲，希望保持住單位數的分差，末段快艇的巴頓（Nicolas Batum）射入三分，追至落後82：89，只差7分。不過下半場手感火熱的CP3連番得手，打斷了快艇的氣勢，亦打擊了對方反勝的希望。他轟入兩記三分球，並再射入2分，一人之力打出一段8：0的攻勢，一口氣將分差再拉開至雙位數，太陽完第3節領先97：83。

【基斯保羅在西決第6場攻入41分，帶領太陽入總決賽】

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Paul叔較進攻更恐怖的數據

CP3在下半場兩節愈戰愈勇，16投12中，攻入31分，創下個人職業生涯的半場得分新高。最後他全場攻入41分，追平個人在季後賽的新高。不過「Paul叔」最恐怖的也許並非進攻數據，而是上陣35分鐘，竟錄得零失誤的完美紀錄。他帶領太陽在第4節愈拉愈開，贏到130：103完場，以場數4：2淘汰快艇，打入總決賽。太陽在總決賽會面對鷹隊及公鹿的勝方。

自1993年後，太陽首次打入NBA總決賽。CP3在NBA征戰16個球季，由年輕人打到變老將，在36歲高齡終於首次入到總決賽。他賽後說：「16年，16年了，一個又一個的手術，我努力過，落敗過，輸得很慘也試過，但我們準備好好享受今晚。」

【比華利在第4節突然推倒CP3】

第4節有段小插曲，完場前5分49秒，CP3射入3分球，太陽拉開到26分的差距。快艇叫暫停，主將比華利（Patrick Beverley）惱羞成怒，突然從後出一招「雙龍出海」，推跌了CP3。CP3沒有大礙，在暫停後即射入罰球，至於比華利就因為惡意犯規被逐。

【比華利怒推CP3片段】

Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J — SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2021

▼ ▼ ▼上場CP3及比華利已經有牙齒印！Paul叔大戰比華利連環圖 ▼ ▼ ▼

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NBA西岸決賽系列報道：

Game 5 保羅佐治一柱擎天保住快艇 Paul叔與比華利大鬥演技

Game 4 基斯保羅甩鞋仍不失霸氣 末段連入罰球太陽再贏快艇

Game 3 基斯保羅病癒回歸 卜克啞火快艇主場扳回一城

Game 2 太陽拆你屋絕殺快艇 卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

Game 1 卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝

NBA一隊陣容：

NBA二隊陣容：

NBA三隊陣容：

未能入選的滄海遺珠：

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▼ ▼ ▼同場加映：NBA史上著名高佬▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒▼ ▼ ▼