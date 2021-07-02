【東京奧運】加拿大希臘「大炒」中國男籃　37年來首次無緣奧運

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-07-02 14:18

奧連資格賽進行中，今日（2日）中國男籃與「字母弟」K艾迪杜高普（Kostas Antetokounmpo）身處的希臘碰頭。前火箭中鋒周琦雖然對字母弟「顏樽」，相當勇猛，但最後仍無力取得勝利，以80：105告負，兩戰皆北下出局，無緣東奧。

中國男籃在奧運資格賽中與兩大強隊：加拿大和希臘同組，上場經已被2014年NBA狀元安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）「教訓」一輪，加拿大毫不留情地「大炒」中國109：79。

中國男籃自1984年洛杉磯奧運會後，近37年首次無法躋身奧運。（FIBA）

今場對上「字母弟」所屬的希臘，中國男籃似乎沒有改善，開局已相當不順，手感冰冷之餘還不斷犯規。球權一直回到希臘手上，雖缺少「字母哥」希臘也輕鬆應對，頻鏟入內線埋籃，一口氣拉開比數，半場領先20分。

雖然中國隊有胡明軒射入全隊最高16分，周琦的15分、10籃板的「雙雙」表現，但全隊的命中率不足4成，終以80：105大敗，2連敗下以小組「包尾」出局。無緣東奧，也是中國男籃自1984年洛杉磯奧運會後，近37年首次無法躋身奧運。

中國男籃出局。（FIBA）

奧運資格賽的分區4強也出爐，其中以希臘對土耳其最為矚目，另外，由當錫（Luka Doncic）領軍的斯洛文尼亞將會對委內瑞拉，出線大熱如塞爾維亞和加拿大，也會分別遇上波多黎各和捷克。

▼▼▼奧運男籃資格賽各分區四強▼▼▼

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同場加映，NBA和歐洲籃球大不同？（按圖放大）