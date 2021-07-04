NBA季後賽︱崔楊格復出失準公鹿挫鷹隊闖總決賽　無字母哥還有他

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-04 14:17

NBA東岸決賽Game 6，因傷缺陣兩場的鷹隊主將崔楊格復出，可惜他完全失去手感和節奏。另一邊廂，公鹿王牌艾迪杜高普連續第二場缺席公鹿賽事，卻有米度頓和賀里迪兩將挺身而出，為球隊拿下關鍵勝仗和東岸冠軍，自1974年以來，時隔近半世紀再度置身總決賽。

公鹿與鷹隊的對碰，在傷患陰霾下大為失色：「字母哥」艾迪杜高普膝傷連續第二場未能上陣，早前右腳挫傷的崔楊格，即使今仗復出上陣，表現卻大為失準，無法像之前一樣以一人之力為球隊扭轉乾坤。

雙方各有隱憂之下，上半場均失去手感，直到第三節，公鹿在米度頓（Khris Middleton）帶領之下突然大爆發。

字母哥繼續缺陣，米度頓挺身而出領公鹿入總決賽。（Getty Images）

第三節開始時，公鹿以47：43只領先4分，公鹿之後射進兩分，然後米度頓一口氣轟入13分，一下子將比數拉開至60：45。就算崔楊格上籃追回2分，米度頓隨即以一記三分回應，後者個人單節攻入23分，助公鹿以91：72拋離鷹隊。

就算鷹隊在最後一節嘗試力追，崔楊格嚴重失準之下，終究未能扳回勝局，以107：118負公鹿，今屆賽事行人止步。公鹿以4：2贏得久違的東岸冠軍，經歷近半世紀終於再度殺入總決賽。

【NBA人物】不被看好的黑馬鷹隊和崔楊格 一個成就偉大的小屁孩

崔楊格復出上陣，卻大失水準，鷹隊落敗後他蹲在球場十分失落。（Getty Images）

對上兩年在字母哥領軍下，接連成為常規賽東岸冠軍，季後賽卻一再令人失望，今季去到關鍵時刻才失去這員大將，反而能夠突破樽頸，米度頓居功至偉。他今仗上陣41分鐘，起手22射10中，當中包括4個三分球，加上8個罰球全中，攻入全場最高的32分，另一主力賀里迪（Jrue Holiday）亦攻入27分。

米度頓賽後表示，是隊友和教練跟他說要一直進取地打，「我喜歡這感覺。我愛隊中每個人，他們每天一起努力工作，每個人也準備就緒，我們全部為對方而戰。」公鹿的總決賽對手，是另一支同樣久違總決賽、由基斯保羅和卜克領軍的鳳凰城太陽。

公鹿在1968年成立，1968/69球季首戰NBA，他們先在選秀得到渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），再在交易得到奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson），創下球會最光輝一頁，1970/71球季奪得史上唯一一次總冠軍。兩人領軍之下，公鹿在1973/74球季再次殺入總決賽，惟最終戰至Game 7才落敗。賽後羅拔臣退役，渣巴一季後轉投湖人，公鹿自此進入漫長黑暗期，縱使曾在教練尼爾遜（Don Nelson）領軍下一度中興，始終未能再次晉身總決賽，直到今年才得到突破。

NBA季後賽晉級表。（01美術製圖）

NBA東岸決賽系列報道：

字母哥傷膝公鹿大敗 鷹隊缺崔楊格仍扳平2：2

公鹿雙星合轟71分反超2：1 崔楊格離奇受傷鷹隊陷危機

崔楊格轟48分鷹隊東決響頭炮 一動作惹輕視公鹿疑雲

NBA西岸決賽系列報道：

Game 6 基斯保羅征戰16載終入總決賽 轟41分率太陽淘汰快艇

Game 5 保羅佐治一柱擎天保住快艇 Paul叔與比華利大鬥演技

Game 4 基斯保羅甩鞋仍不失霸氣 末段連入罰球太陽再贏快艇

Game 3 基斯保羅病癒回歸 卜克啞火快艇主場扳回一城

Game 2 太陽拆你屋絕殺快艇 卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

Game 1 卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝

NBA一隊陣容：

NBA二隊陣容：

NBA三隊陣容：

未能入選的滄海遺珠：

+ 2 + 2 + 2

▼ ▼ ▼同場加映：NBA史上著名高佬▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

▼ ▼ ▼祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒▼ ▼ ▼