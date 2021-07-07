NBA季後賽︱基斯保羅初戰總決賽演身價　字母哥復出公鹿仍負太陽

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-07 15:04

今屆NBA總決賽由鳳凰城太陽對密爾沃基公鹿，因傷缺陣兩仗的「字母哥」艾迪杜高普趕及在首戰復出，可惜仍敵不過三巨頭領軍的太陽。 首次在總決賽出場的老將基斯保羅閃耀全場，交出全場最高的32分和9個助攻，帶領太陽以118：105先拔頭籌。

兩支球隊均已闊別總決賽多時，太陽從未封王，公鹿唯一一個冠軍已是渣巴初出道的1970/71球季。這對充滿新鮮感的總決賽組合，成為基斯保羅的表演舞台。

基斯保羅沒有浪費16年的等待，他帶領一班渴望冠軍的太陽隊友，由第一節開始穩步向前。保羅在第三節7射6中，包括三分球3射全中，單節攻入16分，完第三節太陽已拋離公鹿92：76，並順利以118：105終結賽事。隊友卜克賽後稱，「每次他起手，我們也認為會入籃。」

首戰NBA總決賽的基斯保羅，與隊友卜克為太陽帶來首勝。（Getty Images）

基斯保羅今仗攻入全場最高的32分。（Getty Images）

Paul叔16年磨一劍

Paul叔今場19次起手12中，包括4球三分，罰球4射全中，全場共得32分，另加9助攻和4籃板；好拍檔卜克（Devin Booker）也得27分，首戰季後賽的年輕中鋒艾頓（Deandre Ayton）得22分和19籃板。太陽5個正選球員，效率值全部為正數，實在相當厲害。

小前鋒布力捷斯（Mikal Bridges）賽後大讚Paul叔，「我們知道他已準備就緒。他為這個時刻已準備了一輩子，並在場上表現出來。」保羅征戰NBA 16個賽季，10次入選明星賽，他是其中一個尚未贏得總冠軍的頂級星將。已屆36「高齡」才能在總決賽處子登場，他當然不希望錯失機會，賽後他盡顯大將風範，「我們整季也在為這些時刻而建立，我們會繼續奮戰，今天只是第一場，我們要保持專注。」

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「字母哥」艾迪杜高普復出領軍，太陽球員將他重重包圍。（Getty Images）

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今次是太陽創隊以來，第三次晉身總決賽。第一次是1975/76球季，他們以2：4不敵塞爾特人；第二次是1992/93球季，太陽在常規賽MVP巴克利領軍下，敵不過米高佐敦壓陣的芝加哥公牛又一次以2：4敗陣。這一次，他們不希望再次做輸家。

太陽能否帶來零的突破，要問過公鹿一關。主將艾迪杜高普膝傷錯過兩場東岸總決賽事後復出，上陣35分鐘交出20分和17籃板。「字母哥」缺陣期間挺身而出的米度頓（Khris Middleton）再次攻入全隊最高的29分，仍不足以為球隊再次帶來勝利。

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米度頓賽後承認，「我們都知道不會容易，那一定是十分困難的。我們在今次系列賽會有落後的時候，但系列賽尚未完結。我們落後，並會繼續戰鬥下去。」

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