東京奧運．籃球｜美國首仗不敵法國　科尼亞關鍵三分奠勝

今屆奧運參賽路上一直為人垢病的美國隊，今晚（25日）出戰首場分組賽，迎戰有NBA球隊爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）坐陣的法國。美國隊的領先優勢，下半場被全盤推翻，最後更敗給了科尼亞的關鍵三分，力追不果，以76：83先吞一敗仗。



美國隊在今屆賽事分組賽上被編入A組，同組對手有法國、捷克及伊朗，小組首兩名可晉級淘汰賽。

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開局美國快速入局，其中艾迪巴約一口氣攻入6分，但很快球隊的出現隱憂，就是正選杜蘭特（Kevin Durant）和拿芬（Zach LaVine）首節2犯，但仍順利領先22：15。其中，尼拉特（Damian Lillard）上半場轟入3球三分，但火力卻未能延續到下半場，杜蘭特更錄下第三犯。

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杜蘭特今晚表現一般，更早早有犯規問題。（Getty Images）

易邊後，領先45：37的美國，重新換出杜蘭特，但球隊反而變得手緊，屢射不進。但法國隊攻守較「穩陣」，加上包辦籃板，相比美國隊最大的優勢就是造出不少「Second Chance」（二次進攻）。法國一度憑哥洛（Nando de Colo）兩罰全中追平52：52，隨後再射入一記「Logo Shot」三分。

科尼亞今場交出28分。（Getty Images）

第三節完，美國僅有艾迪巴約得分上雙，雖然美國隊出場時間平均，但卻未見有人挺身而出表出突出表現，更被法國隊打出一波25：11，美國隊落後56：62。

科尼亞的三分球迫走美國隊，為球隊打一支強心針。（Getty Images）

美國隊在第四節力追，其中賀里迪（Jrue Holiday）擔起得分重任，全場交出18分，包括3球三分。中段至關重要的一球就是卜克（Devin Booker）助攻完拿芬的一球45度三分，再自己射人罰球，足以協球隊和法國保持7分距離。

美國隊首場起手相當手緊。（Getty Images）

但面對法國，的確不能放鬆，科尼亞（Evan Fournier）手感火熱，捕到空位射入「Long Two」，再接應隊友的飛身救球射入三分反超76：74。

美國奪金之路相當難行。（Getty Images）

不足一分鐘，美國隊急着追分，拿芬、杜蘭特、賀里迪均試三分起手，但事與願違；尼拉特更在一次攻勢被判違犯道德犯規，追分失敗更白白送出兩罰和球權，最後以76：83落敗。

今次是美國男籃自2004年雅典奧運後，隊史上第二次首場亮相就落敗，同時終止了24場奧運連勝紀錄。

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