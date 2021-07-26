東京奧運．籃球丨斯洛文尼亞炒阿根廷奪首勝　當錫48分帶起全隊

當錫（Luka Doncic）繼率斯洛文尼亞打入奧運正賽後，再於今日（26日）取得開門紅。

首戰對上勁旅阿根廷，斯洛文尼亞即使在39歲老將史高拿（Luis Scola）領軍下，對手多點開花，仍靠當錫狂轟48分、11籃板和5助攻，以118：100大勝。

看來不在NBA，當錫也不受影響做出「穩定」表現。



資格賽交出31分「三雙」原來還不夠，當錫首戰就再打出更強勢的表現。首節，斯洛文尼亞極速入局，早早就拉開比數，其中當錫8射5中獨取17分，第二場先退下火線讓隊友發揮。但阿根廷面對大賽可謂經驗老到，見狀馬上乘勢追擊，斯洛文尼亞優勢收窄，當錫馬上重新上場。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

當錫率隊奪首勝。（Getty Images）

內外都可見當錫的身影，皆因他除了三分起手，更包攬禁區補籃、中距離的得分板斧，6分鐘內攻入14分，半場領先阿根廷20分，當錫獨取31分、8籃板、2助攻和1阻攻。

這引來阿根廷名宿真路比利（Manu Ginobili）關注，在Twitter上表示：「當錫完全統治了比賽，半場31分，他真是怪物。」另外美國媒體《NBA Central》也表示當錫正在摧毀阿根廷。

日本女籃擊倒世界第一法國 玩法讓三人賽變刺激

美國首仗不敵法國 科尼亞關鍵三分奠勝

當錫率斯洛文尼亞出線 盤點奧運籃球星級戰將

不斷為隊友製造機會。（Getty Images）

當錫的威力延至奧運。（Getty Images）

不知道當錫是否偷看手機，半場後有明顯減少進攻，但不斷為隊友製造機會，為球隊做串連，但當他再出手三分，又馬上命中。當第三節完時，斯洛文尼亞已經領先25分，當錫也相當滿意的笑了，最後以118：100大勝阿根廷。

當錫的48分是東京奧運男籃的最高得分，也是1988年後最高得分；創造奧運近37年得分紀錄，同時是奧運史上第二高得分。

他並不是一夫當關。（Getty Images）

+ 9

可能有人說，斯洛文尼亞之所以為「彈起」全因當錫一人之力，當面對更強的對手，或者就未能一夫當關的拿下。但數據可見，Klemen Prepelič曾於2014年參加NBA選秀，隨後回到斯洛文尼亞籃球聯賽的球隊盧布爾雅那奧林匹亞，今場打出極高水準的表現，22分、4籃板和2助攻，其中包括75%命中率，6射4中的三分球，命中率達67%。

他在創造球隊。（Getty Images）

另外，在斯洛文尼亞效力華倫西亞的中鋒Mike Tobey，今場也打出11分、14籃板，也曾於2016年參加NBA選秀，為當錫分擔了不少苦力工作。

比起看當錫一夫當關，感覺看他如何帶領球隊更有意思，一個22歲的「小將」本來要出戰國際大賽已經是一件大事，他更要領軍，為球隊多走一步，讓不少比自己年長的前輩信服，相當不容易，必然是今季的黑馬。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）