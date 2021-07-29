東京奧運・籃球丨Kelsey Plum復出14個月奪金　三人籃球得分最高

美國女籃昨晚（29日）奪得奧運史上第一個三人籃球金牌，特別在歐洲籃球群雄崛起的時候，在另一個舞台證明美國隊的實力。

這塊金牌，對美國隊的贏球功臣Kelsey Plum尤其重要，她曾經登上過高峰，又曾在在希望面前，跌落低谷。

Kelsey Plum說是美國沒有放棄她，但事實上是，她先不放棄自己。



Kelsey Plum今屆奧運表現出眾，雖然身高1.73米的她是隊中最矮小，但也最具侵略性，由初賽到決賽共攻入最高的55分，準繩的兩分球，切入後做的妙傳，都是剪輯精華片段的材料。

決賽美國隊以18：15擊敗俄羅斯委員會，順利奪金；在收到金牌後，Kelsey Plum不斷低頭看着它，將其兩面反覆翻看，愛不釋手，因為這面金牌得來不易；不認識Kelsey Plum的球迷，看表現是不會知道她剛走過球員生涯的低潮。

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奪金後的一天：（按圖放大）

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26歲的Kelsey Plum畢業於美國籃球名校華盛頓大學，為「Huskie」披甲4年，攻下3527分，成為NCAA史上最高分的一位，更在畢業年攻入1109分刷新了NCAA女籃的紀錄。她是2017年WNBA狀元，現效力拉斯維加斯王牌。

新人當隊長，少不免引起前輩隊友們的不滿，這就是Kelsey Plum第一年的挑戰。（Kelsey Plum Instagram）

認真的球員，獲得教練的青睞，天降大任。（Getty Images）

2020年6月，Kelsey Plum在WNBA賽事中遭遇左腳阿基里斯腱斷裂；傷患和金牌的距離，只不過是一年兩個月。

因為疫情奧運順延一年，這讓奧運在她心中仿佛還留有一點的希望。不過時間不留人，阿基里斯腱斷裂短則一年康復，也有球員回不去正常的水平；加上奧運前會有資格賽，Kelsey Plum傷得不是時候。「當我受傷的時候，我以為機會不再是我的；美國隊可找人代替的，可以放棄我，但他們沒有。」她接受訪問時說。

一年兩個月前，Kelsey Plum阿基里斯腱斷裂。（Instagram截圖）

賽季報銷，Kelsey Plum在完成手術後沒有藉機偷懶，也不曾在社交平台「放負」，時間緊迫，她只想盡快投入康復練習，術後4星期的低負重慢行、6星期的水中慢行、8星期的正常平路慢行⋯⋯

因為2月於南卡州有美國隊訓練營，5月有奧運資格賽，時間只剩不足一年。但要重新武裝自己到可以踏上國際賽場，又足以應對高強度對抗，Kelsey Plum知道準備的時日無多。所以她不想放棄，更又不敢太進取，一步一步，按步就班地重啟左腳的「開關」。

一年兩個月，她已經變回從前的Kelsey Plum。（FIBA）

Kelsey Plum一如所願參加美國隊訓練營，當時的三人籃球教練Kara Lawson從旁觀察，也認為Plum一次比一次進步，「她很好鬥，也相當自律只為了變得更好。」不管是營養、肌力訓練、練球還是分析比賽影片，都仔細執行。事實證明，她的努力和自律，換來一塊金牌，不放棄是「Come Back Stronger」的唯一出路。

集速度、準繩、對抗於一身，一個適合打三人籃球的球員。（FIBA）

球風、性格之所以強悍，是因為從小爸爸就帶她和男生打球，十歲時對手就已經成年的男生，而爸爸只提一句：「偷你該偷的球、封你想封的球，不管在誰面前，打就對了。」

在這種對抗性下長大的Kelsey Plum，個子不高，成為攻擊力強的控球後衛，左撇子又有出神入化的運球技術，三分能射持球能鏟，加上控球必備的視野，具備三人籃球最「煞食」的所有條件。

未夠一年，Kelsey Plum就重返球場。（FIBA）

作為NCAA史上得分最高的女球員，Plum不以為然，曾說過：「我不想因為分數而被人記住，『你看Plum打球了嗎？』、『她打球很好看』，我更想聽到這樣的反應。」三人籃球的場上，比起五人更率性、刺激，除了入球，「Show Time」和觀賞性是特點，這就是Kelsey Plum想要被讚「打球很好看」的地方。

Kelsey我行我素風格（按圖放大）：

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