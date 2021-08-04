東京奧運丨日本女籃大心臟三分逆轉　以快制高殺入4強創歷史

不知大家有否同樣的感覺，日本隊總帶給球迷一種漫畫式熱血，有永不放棄的激情。就像日本女籃今日（4日）迎戰比利時，由第三節落後13分，一路窮追猛打至最後6秒射入三分扭轉局勢，最終以86：85險勝，殺入4強創歷史。



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常說亞洲人身形「輸蝕」，不管是對抗性還是身高，都不及洋人，但日本女籃再一次證明，矮有矮打法。「以快制高」向來是日本人的必殺技，在過去4屆亞洲盃大開殺戒，打出4連霸，更自信滿滿的說出要在東京奧運奪牌的目標。

日本隊以小組第二晉身8強對上比利時，兩隊賽前有過多次交流，對對手的打法瞭如指掌，日本更在最後一次友誼賽中擊敗過比利時，而當時比利時敗陣主因就是全場的24次失誤。

日本隊矮小但「以快制高」。（FIBA）

日本女籃創下歷史。（FIBA）

比利時曾是日本手下敗將 今場嚴陣以待

比利時不敢輕視，開局就全場盯人，防住有如「電兔」的日本隊，在其傳接中造成不少的干擾。比利時Kim Mestdagh手感火熱，半場追平個人奧運紀錄，全場攻入24分，更射入7球三分球，但半場僅領先1分。

日本人殺入奧運四強成為不少亞洲人的借鑑。（FIBA）

但日本第三節一度失守，被比利時牽着鼻子走，落後13分，及時有經驗較多的宮澤夕貴、高田真希挺身，於末節合力追平比數。兩隊比分膠着，最後30秒比時利的底線開波戰術奏效，再次領先；日本隊並沒有放棄，射手林咲希捕到空位，一個假動作引對手撲出，再穩定起手命中，關鍵三分足以帶日本隊寫上歷史，殺入4強。

日本擊敗比利時。（FIBA）

教練也興奮得失去理智。（FIBA）

目標奪牌

「任務尚未完成。」 前NBA球員、日本隊主教賀華斯（Tom Hovasse）說。在拿下勝利後，他也管不了教練的威嚴和形象，大叫出來和球員擁抱。「我很久沒有這個感覺，失去理智，但我們還要再贏兩場。」4強打破歷史，但在還可以追的情況下，日本隊仍會奮力一搏，將會在四強對上法國。

其餘8強戰，中國以70：77不敵塞爾維亞；美國女籃則保持不敗金身，以79：55「大炒」表現大失預算的澳洲，因此美國隊和塞爾維亞將會在4強碰頭。

射入關鍵三分。（FIBA）

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【場外的本橋菜子】（按圖放大）：

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