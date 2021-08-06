東京奧運丨町田瑠唯的矮小球員哲學　日本女籃一舉成亞洲借鑑

「你太矮，你做不到」

這是町田瑠唯最討厭聽到的話。

1.62米，一個被認為在亞洲賽場上都只能當個「一號位」的身高。沒關係，她矮，但出神入化。

東京奧運，她的單場18次助攻二度打破紀錄，她要讓全世界看到，她矮小，但她做得到。



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周五（6日）晚上，日本女籃於4強硬撼世界排名第5的法國。亞洲人在籃球場上一早被定形，「矮」、「輸蝕」、「對抗性不足」，但是，日本女籃今仗一舉成為亞洲籃球的借鑑。

東京奧運丨日本女籃速度制勝 全靠超強控衛挑戰入四強

東京奧運丨日本女籃史詩式打入決賽 小個子挑戰女籃霸權美國隊

町田瑠唯身形矮小，但足以擊倒巨人。（Getty Images）

町田瑠唯領軍擊退「高妹陣」的法國。（Getty Images）

日本隊全靠速度，流暢快速的傳接攻勢，一次又一次攻破法國的「高妹陣」，不但靠外圍三分，更在町田瑠唯的控場下，殺法國女生一個措手不及。第四節，兩隊的對壘已成垃圾時間，最後日本以87：71取勝。

全場直播的精華和過場畫面，都捕捉住町田瑠唯的一舉一動。精華片段的每一球入球，重點都已經不是得分球員，而落在助攻傳球的町田瑠唯身上。

町田瑠唯2014年加入國家隊，2019年成為主力控衛。（Getty Images）

町田瑠唯今年27歲，於日本女籃WJBL效力富士通隊，拿下新人後，同年獲選U19世界盃最佳五人與助攻后。WJBL三屆助攻后，2019-20年賽季完成生涯1500次助攻，為聯盟第二高。2014年加入國家代表隊，2019年成為主力控衛。

她是一個從小學開始，連在家看電視的時間都用來練習拍波的球員：右手100下，左手400下，為的是練好弱邊手；她把家中地板都拍凹，牆上更畫滿框線成為傳球的對象。

町田瑠唯小時候連看電視也在練習拍波。（Getty Images）

矮子身形沒有窒礙町田瑠唯的籃球路。（Getty Images）

小學已經表現出運動細胞，小學馬拉松拿下六連霸、中學連續三年田徑800米金牌，父親和祖父都一直支持，但當她想要挑戰北海道最強高中，卻非常反對：「你太矮，你做不到。」大家都覺得1.62米不會有太好的發展，倒不如留在家鄉球隊，或能打上正選？

町田瑠唯自然沒有順其意，執意加入，更帶領球隊拿下三連冠。由高中、職業到國家隊，町田瑠唯沒有讓自己的弱點成為阻礙，反而學會揚長避短，成為一個大腦角色。

町田瑠唯從小就充滿運動天份。（Getty Images）

【町田瑠唯18次助攻】：

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「我想要給小孩子們希望，就算矮小也可以打入奧運。」

這是町田瑠唯一直以來的目標，她不僅做到了，還帶日本隊打出前所未有成績，讓世界看到矮小又如何？

日本女籃殺入決賽，將與美國爭冠。（Getty Images）

場外的町田瑠唯：（按圖放大）

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