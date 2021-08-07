東京奧運︱美國失敗中學習挫法國封王　杜蘭特並列史上最多金

由公布陣容到奧運冠軍，美國隊一路走來，除了追求勝利，更像是為自己爭一口氣。

「很多人對我們失望，覺得我們不能打入金牌賽。」杜蘭特（Kevin Durant）說。

被批「星味」最淡的一屆，所有的抨擊、留言，即使只是一句嘲諷，美國隊都收到。

杜蘭特幾乎在每一場勝利後，都從話間帶出「我們必須完成任務。」的訊息。

直到今日（7日），美國隊以87：82復仇兼帶走金牌。



美國隊在今屆開打前，經歷球員更替、熱身賽兩連敗、分組賽首場不敵法國，出師不利。讓一班「睇死」或者想「打倒」美國隊的網民，擺出一副「美國隊今屆沒戲看」的肯定態度。

決賽再對法國，40分鐘，可以見到美國隊的進化。

杜蘭特幾乎在每一場勝利後，都從話間帶出「我們必須完成任務。」的訊息。（Getty Images）

▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼

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上半場，法國一直以聯防應對，美國隊完全不受威脅，其中杜蘭特狀態大勇，單節7射4中攻入12分。雖然內線的人腳和實力，法國隊較出眾，但美國隊鮮有殺入油漆區硬碰。反而多鏟入內線牽引對手，加上無球走動的配合，球的傳送又快，繼而拆散法國的聯防陣。

杜蘭特成史上最多金。（Getty Images）

美國隊從失敗學習。（Getty Images）

▼▼▼賽前網民對美國隊的評價▼▼▼

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法國隊也有對策，由聯防轉為盯人，減少美國隊起手的機會，同時巴頓（Nicolas Batum）和尼迪堅拿（Frank Ntilikina）的外圍得手，在末節追剩三分。美國隊出現危機，但尼拉特（Damian Lillard）和賀里迪（Jrue Holiday）連取6分，再有泰譚（Jayson Tatum）「補刀」三分球，穩住軍心，最後就在杜蘭特的兩罰全中下，以87：82復仇成功。

拿芬（Zach LaVine）從後備入替，後連取5分，交足功課。（Getty Images）

高拔。（Getty Images）

杜蘭特全場18射9中，包括3球三分，攻入29分、6籃板和3助攻，然後為自己帶來奧運第三金。「我們屬於這個舞台，對我們而言，就是要奪下金牌」，賽前杜蘭特說過，說到做到，把質疑聲浪成為今屆美國隊的動力。他坦言由組隊的第一天，目標是阻止一切質疑聲音，唯一方法就是拿下金牌。

杜蘭特帶領美國隊完成4連霸，也是繼安東尼（Camelo Anthony）後，奧運男籃史上第二個達成三金的球員。另外，他在本屆賽事中累積124分，成為史上首位三度參與奧運，每屆總得分都超過100分的球員，超越占士（LeBron James）和佐敦（Michael Jordan）。

杜蘭特帶領美國隊完成4連霸。（Getty Images）

質疑聲浪成為今屆美國隊的動力。（Getty Images）

現場看美國男籃 每人心中都有一種「夢幻」的冀盼：

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回顧美國隊昔日的巨星陣容：（按圖放大）

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【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）