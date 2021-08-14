姜濤《Dear My Friend》懷緬故友　籃球場上單純的兄弟情誼

「因為你唔係到，宜家打波變咗我打中鋒」

「以前唔應該成日賴你搶唔到籃板」

8月4日，姜濤在新歌《Dear My Friend》首播前，於Instagram連續發布12個限時動態，隔空與亡友阿Kin（化名中峰）說話。

以歌，抒發對阿Kin的想念。



姜濤悲痛悼念籃球好友猝逝 兩人識於微時 街場是他們的單純羈絆

姜濤與阿Kin的友情，緣於十年前的維園街場；姜濤還未《造星》，和阿Kin一樣還是肥仔。

一句「見到佢比較上渣渣哋」，上前和姜濤一起打球，也因而成為好朋友。

今年三月，當時姜濤與阿Kin一起打籃球，阿Kin突感不適，姜濤立即陪伴好友入院，不幸的是最後沒有一起走出來。「呢位朋友係我親眼見佢走，好突然發生嘅事情，我到依家都諗起佢嗰時個樣，我下一首作品，希望你喺天上可以聽到，希望你安息！」

男生的浪漫，就為兄弟做一件事，說到做到。

姜濤以歌懷念故友。（YouTube截圖）

姜濤在鏡頭前用實力保護「姜糖」，鏡頭後卻有着不為人知的悲痛。（資料圖片；梁碧玲攝）

「呢隻歌，我唔需要有咩太好成績，啲人係下面評論咩呀都唔緊要，最緊要係呢隻歌你聽到睇到就得。」姜濤黑底白字表達出新歌最大的願望，以歌訴出想對阿Kin的說的話。

《Dear My Friend》歌中第一句「聽到沒有 慶幸當天你在球場邂逅」，當時姜濤尚未成名，更不是港人眼中的「姜B」，對他來說，維園跟隊的阿Kin是摯友的存在。不打不相識，一次以球會友，也沒有料過阿Kin由波友，成為生活中的伙伴，在不同人生階段都支持着姜濤的好友。

籃球是他們的起點。（YouTube截圖）

紀錄姜濤的心路歷程。（YouTube截圖）

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「誰肯聽我任性宣洩任我沮喪 最壞時光 」

「總是你 會借我這對熟悉的肩膀 情緒可亂放」

長大後的世界，姜濤和阿Kin互相支持對方，特別在姜濤加入演藝圈後，也一如往常的鼓勵，總在背後給他一個喘息的空間。歌中提到，對姜濤來說，兩人的友誼像是世道中的一處烏托邦，一起外遊，許下一起變老的願望，也是情緒來襲時的避風港。

MV以意外、阿Kin逝世的畫面配上歌聲，姜濤拿着白色籃球，坐在靈堂前向好友告別，沒有嚎啕大哭，卻默默的看着籃球和遺照，是消化惡耗，也是盡在不言中。打機缺一腳，傾訴也只剩紙和筆，從奔跑到跳舞，姜濤像是將自己情緒重現在MV中。

寫下想對阿Kin說的話。（YouTube截圖）

在讀信時才忍不住發洩出情緒。（YouTube截圖）

慢慢的，姜濤讀出想對阿Kin說的話，手執那封信也總算哭出來，最後於籃球場上告別，像當初在場上相遇一樣。現實中，5個月過去，姜濤整理自己的思緒，以歌懷緬故友，重新振作好好生活：「疫情完咗之後呢，我就搵其他人一齊旅行架啦，你個邊，等我老咗再過嚟，等我呀。」

「容許給我代你心跳活得很健康」

「回憶的你是最親切是最開朗 我在模仿

「一樣笑 我信你化作漫天的星座 遙遠的在看」

《Dear My Friend》一歌，除了姜濤懷念阿Kin的作品，也是自己心理的一份慰藉。逝者已矣，來者可追，他已決定為他好好生活下去，也相信阿Kin會有世界的某一處陪伴、看着自己像他在生一樣活得很好。

MV重現老友倒下一幕。（YouTube截圖）

這除了懷緬好友，也是姜濤的慰藉。（YouTube截圖）