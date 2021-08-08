東京奧運丨日本籃球走向世界　熱血背後是全國改革的十九個春秋

東京奧運女子籃球由4強開始，各國傳媒和網民都留意到1.62米町田瑠唯，認為這是一個「沒有不可能」的勵志故事。

日本創出許多「可能」，細至町田瑠唯的18助攻，大至亞洲盃4連霸、對美國女籃僅輸15分、奧運銀牌，這些都是一個「果」，一個努力了十九年的「果」。



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東京奧運女籃決賽，由始至終都被美國隊帶着走，日本一度落後25分。今仗她們三分失靈、被「屈高」、起手被狠封，但40分鐘內好看在調動、部署、配合，加上球員的應變，一步步將分差收。雖有20分距離，卻不是垃圾時間，最後以75：90不敵力爭7連霸的美國，表現已經在水準以上，也打出球迷渴求的日式熱血。

與町田瑠唯對位的美國隊控衛Sue Bird，身高1.75米，比她高13厘米。美國隊今場攻入30分，身高2.03米的Brittney Griner，幾乎全在對手的頭上得分。

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美國隊身高優勢。（Getty Images）

日本無懼向禁區進攻。（Getty Images）

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身高是硬傷，日本能夠美國「人牆」面前攻入75分，絕不只靠臨場力拼。日本隊近年的成就，也不是一個因為球星誕生突然而來的驚喜，卻是一場長達20年的變革。

日本籃球協會的官方網站中，明確列出日本籃球的發展策略和目標：男籃要取得奧運入場劵，「讓世界驚艷」；女籃要「拿下世界第一」、爭取奧運獎牌。

不單是「以快制高」，更不是只是歸化球員補強，日本籃球贏在體系。

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日本4度拿下女子亞洲盃冠軍。（FIBA）

那怕是場上最矮小的一個，都有其生存之道。（FIBA）

長期目標下的堅持和執行

日本籃球不是歷史上的傳統強權，例如女籃從1972至2011年間，從未得過亞洲盃（前身為亞錦賽）冠軍，日本籃協決定重新出發。

2002年，日本籃協公布「JABBA變革21」，一份長達20年的計劃以追求一個遠大的夢想：日本籃球也能在世界舞台上有所發揮。簡單歸納這場變革，可分為基層、教練和國家代表隊三部份，三者互利共長，以「培育」為主題，透過無數短期目標達成大目標，由零開始重整國內籃球水平。

基層、教練、國家代表隊，三者互利共長，以「培育」為主題，由零開始種整國內籃球水平。（日本籃協官網）

基層發展循序漸進

「JABBA變革21」以「Endeavor（奮進）」金字塔作為全國沿用的體系。以下而上，按年齡分了U12、U15 、U18及日本代表或候補的U16-24，程度劃分為大量地區隊、都道府縣隊47隊，區域隊伍9隊（如北海道、關東、九州、四國等），讓球員有目標力爭上游，一步步挑戰更高等級。而且增加了地區球隊的數量，正規訓練門檻降低，更多球員能接受相關訓練，從而培育更多有潛力的球員成為代表隊成員。

「Endeavor」（奮進），一個由下而上的金字塔。（日本籃協官網）

19年時間的發展造就日本女籃。（路透社）

教練配合實際一致性

在基層、教練和國家代表隊的三環之中，教練角色至關重要。變革文件中列明規範和準則，不同年齡球員的教法和理念必須統一，並定期公布培訓的效果評估。一般情況下，不同教練大都有不同教法，但變革要求劃一全國培訓準則，鍛煉出屬於「日本」的風格，而非某教練或某流派專屬的球風。

日本籃協在改革過程中，不斷汲取經驗，微調方針，例如訓練配合運動員身體成長曲線，針對各年齡層的教法再更新；另外，檢視精英運動員的特質，讓細節融入在生活之中。

震驚世界的不是1.62米打奧運，而是日本籃球的發展。（AP）

矮小是無可避免，但不會是致命傷。（Getty Images）

大膽變革、檢視和改善

為集中球員於梯隊訓練，日本籃協近年更大膽提出淡化校隊角色，亦提醒教練培訓的宗旨：比起球隊勝利，更注重個人能力和潛能。例如禁止15歲以下的培訓梯隊守聯防，希望發掘新一代球員的潛力，先建立個人能力，再疊加團隊意識和合作。

例如今屆奧運場均11.5分、共射入19球三分的射手宮澤夕貴，以及交出18次助攻的控衛町田瑠唯，都是「JABBA變革21」下的成果，宮澤出戰過U16亞洲盃和U17世界盃，分別取得第2和第5名，町田則在U19世界盃以第7名完賽。年輕球員能在國家隊青年軍起步，累積國際賽經驗，近10年國際賽，女子青年隊於13個賽事取得5次亞軍、1次冠軍，男子隊則是1次亞軍和2次季軍，要注意的是，女籃近年連霸4屆亞洲盃，足以證明青少年培訓進入收成期。

2021年，變革的第19年，日本女籃登上奧運頒獎台，將自己與世界第一、女籃霸權美國的距離收窄至15分，所以除了是「小蝦米扳倒大鯨魚」的熱血，「矮妹」的拼勁，更是日本籃協不急於求成、按部就班的大局觀。

和美國女籃只15分的距離。（Getty Images）

台灣近年有不少傳媒提出論點，應以日本作為借鑑。（Getty Images）

變革在其精神和膽色

日本籃球的「JABBA變革21」的確是亞洲籃球成功例子，但其內容和操作，細致度大概是他國無可比擬。台灣近年有不少傳媒提出論點，應以日本作為借鑑，但主要在其精神，各界共同的目標，領航角色的膽量和遠見，以創造本土「適用」的籃球發展藍圖。

回歸最切身的香港，籃球總會也曾提出「與世界接軌」。這與日本籃球用19年時間推行全國變革的目標相同。排除受疫情影響而停賽、封場等突如其來的阻礙，香港籃球發展的措施，包括甲一兩季暫停升降班、增加2隊席位、賽期由4月改為8月開打以及爭取球員在注射疫苗後復賽等。未來將走一條怎樣的路，是當權者要思考回答的，相信現在的答案，就只有「漫漫長路」。

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