【本地籃球】男子銀牌賽開放球迷入場　女籃甲二場地問題未解決

還有兩個多星期，男子高級組銀牌賽將會重啟，停擺近兩年終於修頓重燃戰火。

除了賽程和比賽指引外，籃球總會未有公布球賽相關的其他安排，其中包括賽事將開放球迷入場，惟入座率須低於85%。

女子高級組和男子中級組則開賽未期，處於一個相當被動的局面。



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本地賽事由初級組銀牌賽「打頭陣」，先於7月初假修頓街場重啟。隨後政府宣布場地員工及使用者完成接種兩劑疫苗下，有限度放寬室內體育處所口罩令，籃總即向各隊收集球隊注射疫苗的進度，並表示賽事將於6至8周後重開。

男子高級組9月7日開賽。（資料圖片/張倩儀攝）

本月籃總宣布2021年男子高級組銀牌賽事開打，首戰於9月7日在修頓室內場舉行。遺下了女子高級組和男子中級組未有賽期，籃球總會比賽小組主委黃嘉樂（黃Sir）表示該組的賽事本應假體育館開賽，「因為場地是康文署場，一定要場館內所有職員都完成接種兩劑疫苗，但現時未有體育館能符合要求。」

女子高級組開賽無期。（資料圖片/張倩儀攝）

被問到女子高級組作為本港最高級別，能否與男子高級組以同樣規格，安排入修頓作賽，黃Sir回應：「曾考慮過，但修頓的賽期不足，因為本身只預決賽或準決賽頭場賽期給女籃。」現時會不斷與康文署商討其他方法。

賽事能讓球迷入場。（資料圖片/張倩儀攝）

另外，男子高級組賽事將會開放球迷入場，惟入座率須低於85%。球隊的職、球員均須接種兩劑疫苗，所有防疫措施均隨政府指引。「例如Bench（後備席）不會是以前那種一行過，會像奧運、NBA那種，用獨立櫈。」而籃總首兩日也只安排一場賽事，黃Sir表示一場試行以便檢討，第三日才編排同日兩場比賽。傳媒方面，記者同樣須要完成兩劑疫苗，並隔14日才能到場邊採訪，如非，只能在觀眾席工作。

（籃總截圖）

後備席將不會是一行過。（資料圖片/張倩儀攝）

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