高比拜仁生忌眾星齊賀　遺孀Vanessa：生日快樂我永恆的愛人

8月23日是高比拜仁（Kobe Bryant）的生忌，意外離世20個月過後，大家依然十分想念他。妻子和一班昔日並肩作戰的好兄弟之外，祖高域、大坂直美、金夫人、Russell Wilson等不同界別運動員，也為已逝的他送上生日祝福。



高比的生命，永遠定格在2020年1月26日。今天是他的43歲生忌，他生前唯一效力過的NBA球隊洛杉磯湖人，特別在這天送上一張別出心裁的合成照，紀錄他曾經在史塔普斯中心（STAPLES Center）寫下的燦爛球員生涯。

洛杉磯湖人以一張高比拜仁效力20載的合成照，向他送上祝賀。（Twitter＠洛杉磯湖人）

20張高比的照片，見證他在湖人的20年光輝歲月，湖人小編簡單一句：「多謝你給我們永遠不會忘記的20年」，已可深深感受球隊對他的熱愛不滅。

高比拜仁遺孀Vanessa以一張二人的親吻照，祝賀愛郎生忌。（Instagram＠vanessabryant）

高比遺孀Vanessa Bryant選擇了一張高比奪得總冠軍後，二人激烈親吻的照片悼念愛郎，「爸B，生日快樂」 ，她再以西班牙文寫上，「永遠愛你，我永恆的愛人」（Te Amo por siempre. Amor Eterno）。

她在文字後，加上一個心心和一個心碎的圖案，以及數字43，代表高比如在生，今天應為43歲。

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▼眾星祝賀高比43歲生忌 ▼

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高比一眾好兄弟加素、安東尼、韋迪、荷利均有發文心痛祝賀已逝老友牛一，不同年代的網球傳奇金夫人（Billy Jean King）、祖高域和近日備受情緒問題困擾的大坂直美，亦有發帖悼念。

老前輩金夫人為高比家人感到心痛，「今天應是高比43歲生日。想念他的家人和朋友，希望在這傷感的一天，快樂的回憶會佔多數。」高比的影響力無遠弗屆，美式足球員Russell Wilson也發文道：「永遠的傳奇，想念你，高比。曼巴生日快樂。」

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