【女籃】U16美國隊109分大破哥斯達黎加　杜蘭特：這太瘋狂

美國女籃的威力從奧運、世界盃相信大家都已「領教」過，這種強大不止於「大隊」。

最近FIBA U16女籃美洲錦標賽進入準決賽階段，美國隊勢不可擋，八強不僅以121：12「大炒」世界排名39的哥斯達黎加，出隊4場平均每場「怒炒」對手91.25分。

讓本應見慣不怪的NBA球星杜蘭特（Kevin Durant），都忍不住Instagram出Story表示：「這真的太瘋狂。」



世界排名第一的美國女籃，7屆世界盃冠軍、奧運55連勝和7連霸，壟斷世界籃球已經好一段時間，比起關注度更過的美國男籃，女籃的統治力還要更強一點。

美國U16隊在是項賽事的過去6屆，合共取得5次冠軍1次季軍，而上屆也出現過「大炒」對手的情況，例如以109：44智利、以114：19大勝中美洲球隊、世界排名59的薩爾瓦多。

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美國U16隊在是項賽事的過去6屆，合共取得5次冠軍1次季軍。（USA basketball）

出隊4場平均每場「怒炒」對手91.25分。（USA Basketball IG）

今日（28日）美國隊U16女籃出戰美錦賽8強對上哥斯達黎加，雖然實力上明顯差一截，但美國隊還是沒有手軟，其中第二和三節更打出30：1和28：0的攻勢。哥斯達黎加完全無力反擊，美國隊最順利以121：12大勝對手。這讓杜蘭特也忍不住分享這則消息，認為「這真的太瘋狂了」。

（Instagram 截圖）

然而，這樣的大勝並不少見，單單今屆美錦賽，美國場均以91.25分拿下勝利，4場的首節美國都會全力拉開比數至30分以上，最後都以「破百」完賽。其中，身高1.83米的來自洛杉磯的Juju Watkins表現最為突出，交出場均19分、6籃板、3.8助攻和5.8偷波。

美國女籃的侵略性驚人，但有趣的是，她們不單靠一、兩個主力反而是集全隊之力，12位球員場均上陣約14-19分鐘，平均得分最低的也有6.5分。

美國隊還是沒有手軟，其中第二和三節更打出30：1和28：0的攻勢。（USA Basketball IG）

集全隊之力，12位球員場均上陣約14-19分鐘，平均得分最低的也有6.5分。（USA Basketball IG）

主教練賽後提到最開心是所有球員都有參與到，「6位球員有雙位數、所有人都有入球；時間上，全部都上場約20分鐘；我很開心所有小朋友都有比賽的經驗，也看到大家的里程進度。」現時美國順利殺入4強，將會於香港時間29日再對上小組賽對手墨西哥。