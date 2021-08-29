Red Bull Half Court｜乘奧運熱潮3人賽復辦　冠軍女隊拆夥添新意

Red Bull Half Court3人籃球賽去年因疫情關係，於2020年末忍痛取消，今年強勢回歸。

3天的男子組初賽經已完成，決出23支晉級球隊，將於9月4日假屯門愛定商場 H.A.N.D.S 籃球場拉開戰幔，女子組12支球隊也會同日亮相。



奧運三人籃球興起一陣熱潮，三人賽將會成為籃球界推廣的重點之一，Red Bull也緊接重啟「Red Bull Half Court」。復辦之餘，更走遍九龍和新界，選址於近年翻新的特色街場舉行，8月開始分別在九龍灣啟業邨、屯門兆禧、將軍澳明德籃球場展開初賽，共有74支球隊爭奪23個席位。

每輪初賽，都會分為小組進行單循環賽事，為殺入決賽日經歷一番龍爭虎鬥；唯獨上屆冠軍球隊，由前東方龍獅人腳組成的Start Unknown可以逸待勞，自動晉身決賽日。

去屆男子冠軍Start Unknown。（資料圖片/張倩儀攝）

去屆選址長洲。（資料圖片/張倩儀攝）

（資料圖片/張倩儀攝）

女子組方面，今年的隊數比以往多，增至12隊，其中冠軍隊RBHK拆夥，反而增添新意思；李祉均現於內地訓練，未能參賽，王家怡和陳偉萍再組一隊，加入甲組福建球員黃雅雯和陳梓琪；卓婷則與港隊隊友唐曉蕾、馬丹鳳和王宝詩同隊。

除了不少學界新星參戰，更有不少退下甲組火線的前港隊成員如朱巧兒、林碧怡，各自組隊促成一場強強對決的大亂鬥，相當值得期待。

雖然疫情關係，最後於決賽日出爐的男、女子冠軍球隊未能一如以往出外征戰世界賽，但仍會獲得20000元獎金。

卓婷今屆再夥拍新隊友。（資料圖片/張倩儀攝）

可惜的是，今年雖然能順利舉辦賽事，但大會表示因應預防及控制疾病規定，將實施場地人數管制，因此每場賽事將會設定人數上限﹐也不設公眾入場觀賞賽事。

去屆女子隊。（Red Bull官方）

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