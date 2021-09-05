【一打四】籃球Freestyle新打法　無隊友Air Ball前功盡廢

五打五、三打三，籃球還可以有不同玩法，一打四，大家又有沒有聽過？



場上5人，4個對手，球員自成一隊，沒有助攻，只有「隻揪」，完全只考驗個人技術。周日（5日）上環卜公花園籃球場就上演「Full Court 21 All World- Hong Kong」，分為男子公開組、學生組和女子組。男子組則由前甲一球員區年樂勇奪冠軍，也是全日唯一能達到20分的球員。女子組由甲組「升班馬」東方球員潘頴雅力克另外4位甲組對手勝出。

女子組得獎球員：（左起）倪碧賢、潘頴雅和謝亦霖。（張倩儀攝）

全靠自己Freestyle

一打四，玩法自然和一般的「鬥波」不同，球場沒有邊線不會「出界」，每場賽事人數限3-7人，除了持球者外，其他都是防守者；比賽時間為15分鐘，設有中場休息，但過程中不設暫停和換人，球員休息只需再自行走出場，當然，「休息」球員就會自願流失得分機會。

賽事沒有邊界。（張倩儀攝）

玩法、計分方式決定球員的策略，就像三人籃球中「三分」變「兩分」，罰球維持「一分」是球隊的追分機會所在。一打四賽事中，三分線外內入球均為「兩分」，入球者可以再獲得三分線前一步的「遠罰球」機會，每球1分，射入可以再「追加」罰球機會，最多三次，因此一次進攻最多可以獲得5分； 如5分全取，還可以再得球權。

男子組則由前甲一球員區年樂勇奪冠軍。（張倩儀攝）

「Air Ball」就出事

球賽還有最戲劇性一點，就是起手「Air」即會將所有得分歸零，不少球員苦苦上籃拿下2分後，又因為罰球「Air」而失去2分，所以領先球員也可能一下子歸零，是「All or nothing」的賭博。

比賽時間內，有球員最先取得20分，就可以獲得致勝球的機會：一球罰球和三分線弧頂外起手，射入將是會直接成為贏家，「炒粉」的話就要等下一次入球後的致勝球機會。

女子組比起競爭，更像是「Have Fun」。（張倩儀攝）

女甲5人內戰

女子組全員甲組陣容，分別有潘頴雅、謝亦霖、倪碧賢、周敏和柯煊琦，5人開戰好一會兒才收起微容認真作賽，周敏想利用速度優勢，頻試鏟入內但無法避過謝亦霖和柯煊琦的包夾。相反，同樣身形瘦削的潘頴雅則在外圍起手，避免對抗輸蝕，連入3分，謝亦琳和倪碧賢偷到波反擊「開齋」，最後由手感火熱的潘頴雅拿下冠軍。

潘頴雅坦言自己也喜歡打個人。（張倩儀攝）

雖然身形最「輸蝕」但策略搭夠，她笑言自己頗喜歡這種玩法：「個人技術多一點，因為你過了1個，還有3個在前面等你。」累雖累，但沒有隊友反而可以「想點打就點打」，「我都比較喜歡自己打，Freestyle；5人就是團隊加一點點個人技術，但街場就重後者。」不過，對手也不易對付，「聽到（名單）時有擔心，最怕可能是Lum和倪碧，她們甲組留了很久，經驗和實力都有。」

Full Court 21激鬥場面:（按圖放大）

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