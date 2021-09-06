【一打四】區年樂全日得分最高奪冠　感嘆街場熱度大不如前

籃球比賽新玩法1打4，周日（5日）上環卜公花園籃球場就上演「Full Court 21 All World- Hong Kong」。

胯下、背後運球、不斷的轉向，拉大空間、變速，剛過了第1個對手，還有3個在前面等着你。

「1打4」體能需求大，個人技術也要好，男子組冠軍、前甲一球員區年樂就以全日唯一能達20分的身份證明，自己仍有能力。



今年32歲，現職保險從業員的阿樂，去季仍是甲一遊協球員。惟工作關係，他暫時放下球員身份，「仍未放棄（打甲組）但快開季了也未有想法，下季會再試腳看看有沒有隊落班。」

笑言缺少常規訓練，自己體能下降很多，有時候會隨建龍飛馬練習，但只一個月一次，多放了許多時間在事業上：「以前26、7歲可以滿場飛，現在真的不行了，你看打半場都回氣。」

缺少常規訓練，自己體能下降很多。（張倩儀攝）

阿樂話雖如此，面對年紀比自己小的對手，還是相當強勢。決賽阿樂玩盡賽制：兩分入球後，「追加」的三球「遠罰球」也全中，再取得球權。不斷射入「Long Two」和「遠罰球」下，對手完全沒有反擊之力。半場時間，阿樂就成為全日首位射入20分的球員，有機會試射致勝球（一球三分、一球「遠罰球」），最後以20分大比數勝出。

一打四究竟點玩？ Airball令你前功盡廢

小學就開始落街場「跟隊」，中學就有機會試打乙組、港青再到甲二，阿樂坦言雖然有教練說過自己只進攻，到現在自己教球才明白會服從指令和防守行先也重要。「不過個人技術是建立所有事的根基。」想要打好五人、三人籃球，團隊合作、防守都是建基於良好的個人能力上，也是生存在場上的基本條件。

Full Court 21 ，1打4籃球比賽。（張倩儀攝）

Full Court 21 ，1打4籃球比賽。（張倩儀攝）

不過，個人技術從來不是球隊練球可以練到的，而是自己額外付出：「開季會一星期3-5天晨操，擺雪糕筒練拍波。」

不像現時這麼多私人教練，阿樂笑說小時候都是從NBA、街場看人打球，或是到街場跟隊「學嘢」：「以前街場最風光的年代，甲一、二球員都會在到東亞（荃灣街場）、麥花臣打球；小朋友爭勝心強，加上輸一場就會坐一晚，所以用盡所有方法去贏。」不過，近年街場人氣大不如前，「現在想鬥波，有時候都要自己約朋友。」

面對年紀比自己小的對手，還是相當強勢。（張倩儀攝）

Full Court 21激鬥場面:（按圖放大）