【籃球銀牌】漢友力克飛鷹晉級　新兵蘇尚瀛蘇志樂首仗即爆發

男子高級組銀牌今日（7日）重啟，由安保漢友和崇德飛鷹「打頭陣」，久違的高強度賽事，鍾俊昇和趙鍵鋒均在對抗時受傷，最後安保漢友把握下半場領先優勢，以77：68小勝，崇德飛鷹則落入負方爭取復活。



雖然今次開放球迷入場，但全場入座率須低於85%，觀眾席分開4座和5座，現場約350人入場。後備席也改用摺櫈，隔開一個身位的距離。另外，踏入球場範圍的相關人士，如職、球員和傳媒都需要完成接種兩劑疫苗，在接待處檢查針卡，獲派手帶者才能走入場邊。

安保漢友順利晉級。（楊宇翹攝）

事隔近兩年，賽事重開兩隊都相當手緊，禁區起手都頻失手，首節經過3分半鐘才「破蛋」；安保漢友憑溫梓豐鏟入籃下博得罰球，全中下先取2：0。

趙鐽鋒上籃後受傷。（楊宇翹攝）

第一場就火藥味甚濃，相比安保漢友，崇德飛鷹更常強攻入內線；雖然鍾俊昇第一節就在落地時扭傷右腳，在籃下席地而坐，仍有蘇志樂挺身而出，上半場攻入20分。安保漢友則另一個「蘇」爆發，同樣是新轉會的蘇尚瀛一出場即轟入兩球三分，率隊半場領先42：40。

蘇尚瀛全場獨轟21分。（楊宇翹攝）

安保漢友憑殷兆俊兩球上籃拉開至10分差，崇德飛鷹雖然進攻火力平平，但防守端卻是用生命值硬接，胡兆智籃下補位「硬食」，博對手數次進攻犯規，第三節末收窄至7分差，趙鍵鋒也在「壓哨」上籃時傷及膝頭倒地。但安保漢友仍力保不失，以77：68勝出晉級。

蘇志樂攻入全場最高23分。（楊宇翹攝）

新加入安保漢友的蘇尚瀛（阿蘇），首場就交足功課，攻入21分，但他仍表示自己只是合格，「很久沒有在這裡比賽，一開始大家都手緊，下半場才打回正常表現。」明顯見到球員們都相當興奮，阿蘇笑言：「今天這麼多觀眾我都很驚喜。」

今場吸引不少球迷入場。 （楊宇翹攝）

雖然「新來新豬肉」但教練翁金驊卻相當重用阿蘇，看中其得分和甲一經驗：「球隊很有潛力，加入其中可讓自己更上一層樓，全華班讓我有更多機會，目標當然是頭四或更高。」順利晉身勝方，下場即對上屆冠軍南華，但阿蘇坦言沒有壓力：「我們常打友誼賽當練球。」

球員席也不再是一張長櫈。（楊宇翹攝）

激烈戰況即時重溫（按圖放大）