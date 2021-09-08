【籃球銀牌】東方大勝建龍飛馬　卜聿揚首戰甲一入樽掀高潮

男子高級組銀牌再續戰火，「升班馬」建龍飛馬首戰甲一，今日（8日）亮相即遇上東方龍獅，果然是一場硬仗。面對東方防守時仍全力施壓，打出拼搏球風，但半場落後29分無力回天，最後以52：97不敵。



東方龍獅首7分都由拉利羅斯獨得，首節過半後，梁嘉顯和徐遠成始入球，得以保持領先。建龍飛馬雖然牌面、平均身高各方面都未及對手，但從防守態度積極，向東方龍獅施加不少壓力。但後進攻節奏稍亂，出手時機欠佳，首節落後10：21。

卜聿揚首戰甲一，表現甚出眾，兩次入樽帶動氣氛。（楊宇翹攝）

第二節，建龍飛馬仍未能止血，被打出一波0：22的攻勢，最後憑李旭川的急停中距離和馮嘉豪「Long Two」穩住軍心。期間東方龍獅卜聿揚兩度「鏟樽」，李琪也射入三分，場上5人都漸入局找到進攻節奏。

建龍飛馬雖半場已經大比數落後，但仍全力做好每一球。（楊宇翹攝）

上半場尾段，東方龍獅已有2人得分上雙，也成功將對手主力馮嘉豪置於「Foul Trouble」中，球賽也早於上半場進入垃圾時間，拉開29分，東方龍獅領先52：23。

防守上更能看出球隊的風格。（楊宇翹攝）

雖然大比數落後，建龍飛馬仍未有放棄，劉家傑單節攻入9分。但東方龍獅進攻流暢，輕易造出直間起手，其中外援拉利羅斯手感火熱，「Wide Open」未曾失手，建龍飛馬未能逆轉最後以52：97大敗，落入負方。東方龍獅則晉身勝方，有機會對上南華或安保漢友。

東方龍獅全隊6人得分上雙，拉利羅斯獨取全場最高24分。（楊宇翹攝）

今場除了升班馬亮相的精神表現，21歲的卜聿揚（阿卜）完場甲一賽事，讓人留下深刻印象，其中兩次入樽更是氣氛所在。「（入樽）興奮一定有，因為有球迷看到，不過我平時練球做甚麼今天就做甚麼。」阿卜靦腆的笑說。

卜聿揚首戰甲一。（楊宇翹攝）

身高達2.08米，經歷過台灣HBL的洗禮，阿卜終於打上甲一：「雖然我遲打籃球，但小時候一開始look up to的一定是甲一球員，對我來說是一個里程碑。」

身高達2.08米，經歷過台灣HBL的洗禮，阿卜終於打上甲一。（楊宇翹攝）

阿卜回港後，為城大披甲，完成大專賽事後，再於滿貫邀請賽上場，所以並沒有太緊張：「和不少甲一球隊都有打過友賽，大概知道是甚麼情況，對有觀眾的比賽也有心理準備。」但他笑說自己罰球最「出事」，「把握要好一點，這和上籃炒粉一樣，都是拿不到分。」

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