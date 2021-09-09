籃球熱話︱高比表哥染疫入ICU留醫10天　前入樽王病危悲哀留言

曾效力多支NBA球隊的塞巴洛斯（Cedric Ceballos），早前感染新冠肺炎，他9月7日在Twitter發出一個祈求集氣的訊息，希望大家為他送上祝福。
之後他還附上一句近乎遺言一樣的道歉，令人憂慮這位一代入樽王的狀況。
塞巴洛斯的帖文是這樣的：
「進入深切治療部（ICU）第10天，新冠肺炎正式將我擊倒。我懇請所有家庭成員和朋友和為我祈禱，祝願我能夠康復。」
之後他加入令人心酸的一句：「假如我過去對你做過什麼（不對的事），容許我公開道歉」，猶如遺言一樣。
幸好他最後補上，「我的戰鬥尚未完結……多謝」，仍未放棄與病魔周旋。
現年52歲的塞巴洛斯，1990年加盟鳳凰城太陽，首戰NBA。6呎7吋高的他，司職小前鋒，正是效力太陽時，成為1992年花式入樽賽冠軍。決賽時他以黑布蒙眼入樽封王，成為入樽賽經典一幕。
1992年入樽賽，塞巴洛斯蒙眼封王：
20年後，當時效力熱火的貝汀加（Chase Budinger）為向塞巴洛斯致敬，特別在2012年入樽賽穿上印有塞巴洛斯名字和他所屬的23號太陽球衣出賽，找來塞巴洛斯親手將那塊黑布交給他，再次上演蒙眼入樽一幕。
貝汀加首次嘗試並不成功，塞巴洛斯在旁加以指點，第二次終於成功入樽，博得全場掌聲，可惜未能為他贏得冠軍。
塞巴洛斯曾效力多支NBA球隊，離開太陽後加盟洛杉磯湖人，與表弟高比拜仁（Kobe Bryant）共事並曾在一場比賽中並肩作戰。1995年在湖人效力期間唯一一次入選明星隊。之後一度重返太陽，再轉戰獨行俠、活塞和熱火。
他的生涯高開低走，2002年離開NBA，轉戰半職業球隊，其後足跡遍佈歐洲和美國不同聯賽，直至2011年多次出現輕微心臟病發，正式退休。
退役後，他依然活躍籃球界，不時在名人賽出現，又曾任駐場司儀。他是已故籃球巨星高比拜仁的表哥，兩人的祖父輩為兄弟，故自小已熟稔，加上又曾一同效力湖人，曾度過不少美好時光，高比意外離世時，他曾稱，「我很傷心，不能成眠，真的很難過。」
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塞巴洛斯NBA生涯：
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