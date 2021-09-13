籃球名人堂｜保殊一舉動了結與熱火總裁之約　硬漢華萊士搏出名堂

2021年Naismith籃球名人堂頒授儀式昨日（12日）舉行，其中最大的看點分別是壓軸出場的保殊（Chris Bosh）和首位落選新秀加入名人堂的球員華萊士（Ben Wallace）。除了上台演講外，保殊更「自備」一個儀式，讓今屆名人堂再增加一個記憶點。



今屆籃球名人堂分別有保殊（Chris Bosh）、皮雅斯（Paul Pierce）、華萊士（Ben Wallace）和韋伯（Chris Webber）加入成為名人堂一員。塞爾特人傳奇球星羅素（Bill Russell）再度入選，不過今次則以教練身份，也是史上第5位人以球員並教練雙重身份入名人堂，星味不比去年少。

保殊和萊利的約定

當中壓軸出場的保殊就成了全晚的焦點，皆因他和熱火總裁萊利（Pat Riley）11年前的約定這天終於要完結。在前隊友、熱火「巨頭」們的見證下，保殊將一枚冠軍戒指還給了萊利。

在前隊友、熱火「巨頭」們的見證下，保殊將一枚冠軍戒指還給了萊利。（Getty Images）

在NBA征戰13個賽季，曾效力速龍和熱火。（Getty Images）

「當時我們的會面即將結束，他出絕招，將一袋冠軍指環倒在我面前的桌上，然後拿起一枚，看着我說：『等我們一起贏得冠軍指環，你再還給我。』當時我還沒有決定要加入熱火。」保殊憶述當年萊利招攬他的過程，也是成就後來熱火總冠軍的起點。

不過在贏球後，保殊一直沒有歸還指環，「我們一起拿下總冠軍，甚至是連霸，但我到現在仍未還他，因為我在等一個合適的機會，現在就是最好的時候。」話畢，保殊就拿着指環走向萊利，兩人擁抱。

在贏球後，保殊一直沒有歸還指環。（Getty Images）

保殊就拿着指環走向萊利，兩人擁抱。（Getty Images）

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在NBA征戰13個賽季，曾效力速龍和熱火，於2012和2013年球季協熱火拿下總冠軍，其1號球衣也獲熱火高掛。11次入選全明星賽，1次奧運金牌，生涯場均貢獻19.2分、8.5個籃板。

首位落選新秀名人堂成員

另外，華萊士成為首位落選新秀仍能大步踏進名人堂的球員，由教練布朗（Larry Brown）引薦，更齊集當年的「活塞五虎」。

華萊士成為首位落選新秀仍能大步踏進名人堂的球員。（Getty Images）

「我不被看好，因為身高條件不如人，將我放在一個公平競爭的環境，我將證明給你看。」華萊士表示自己聽從媽媽的話，要昂首挺胸，果然是好一個成功的方法。「生活沒有給我太多機會，但我知道如果受到質疑，你就要去奮戰，直到你贏得比賽；生活是不會憑空得來，生活就是一場競爭。」

「我不被看好，因為身高條件不如人。」但無阻其成就偉大（Getty Images）

4度拿下年度最佳防守球員、5次入選年度防守第一隊。（Getty Images）

華萊士1996年落選NBA選秀，但他卻沒有放棄過籃球，隨後輾轉在子彈隊、魔術、活塞、公牛、騎士隊，最後回到活塞效力3年後退役。身高僅2.06米，生涯共4度拿下年度最佳防守球員、5次入選年度防守第一隊，也得到過籃板王和阻攻王，2004年奪得NBA總冠軍，憑住硬漢子的心態。