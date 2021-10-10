NBA熱話︱最強之人一項特徵　MJ高比占士全部不及字母哥「長」

能夠排除萬難晉身NBA殿堂的球員，哪位不是身體質素過人？即使如此，能夠立在NBA之巔的極少數「神人」，幾乎都有一項異於常人的共同特徵——阿基里斯腱（Achilles Tendon）特別長。

可能是史上最強的三大籃球明星米高佐敦、高比拜仁和勒邦占士全部在前列，不過他們均不及「字母哥」艾迪杜高普「長」。



阿基里斯腱連接小腿肌肉與腳跟，是身體上最強壯的肌腱，由於籃球的跳躍動作特別多，阿基里斯腱成為籃球員最重要的筋腱。

一般而言，阿基里斯腱長度約15厘米，有發現指，擅長跳躍的NBA巨星，個個天生異稟，阿基里斯腱遠較普通人長。

「戰神」艾佛遜只有183cm卻仍可輕鬆入樽，有指26cm長的阿基里斯腱應記一功。（Getty Images）

以「戰神」艾佛遜為例，他身高只有183厘米，在高佬雲集的NBA之中屬矮小之輩，然而他的彈力驚人，入樽一樣難不倒他，其中一個原因，或許是由於他的阿基里斯腱長達26厘米！

到底誰是NBA 阿基里斯腱 6大「長」人？

「籃球之神」米高佐敦在NBA歷代阿基里斯腱排行榜排第幾？（Getty Images）

NBA 阿基里斯腱 6大「長」人：

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一般人無法理解為何個別NBA球星的阿基里斯腱會特別長，實屬正常，不過就連見多識廣的運動科學家兼密爾沃基公鹿體育表現總監Troy Flanagan，也對「字母哥」艾迪杜高普的阿基里斯腱嘖嘖稱奇，曾告訴ESPN，「我從未看過這樣的阿基里斯腱。」

公鹿在2013年NBA選秀首輪第15位揀中「字母哥」，莫非看中的正是他較平均成年男子要長一倍的阿基里斯腱？