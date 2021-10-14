本地籃球｜女甲男甲二街場重啟　籃總：望編排球隊輪流室內比賽

本地籃球繼初級組（即乙組）銀牌於修頓街場重開後，男子高級組（即甲一）銀牌也於修頓室內場開打。

周三（13日）香港籃球總會（下稱籃總）於網頁發布「有關男子甲二組及女子甲組比賽安排」的消息，稱「總會無奈下先在康文署室外場地舉行上述組別的香港籃球銀牌賽及香港籃球聯賽。」



【甲一籃球】男子高級銀牌開賽有期 女子組仍未有消息

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周三籃總於網頁內發布聲明，表示「已經積極尋找其他合適的室內場地」舉行女子甲組及男子甲二組，「但礙於合適並符合政府防疫措施的場地不足， 總會無奈下先在康文署室外場地舉行上述組別的香港籃球銀牌賽及香港籃球聯賽」，表示有可滿足現時的防疫要求的合適室內場地，「就會編排各球隊輪流在室內場比賽。」

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【本地籃球】男子銀牌賽開放球迷入場 女籃甲二場地問題未解決

女甲將於街場重開。（資料圖片）

籃總早前提出重開球季，但應政府的防疫要求，若球賽重開需要職、球員，甚至是場館內的職員都需要完成接種兩劑新冠病毒預防疫苗及滿14天後，才能豁免配戴口罩地進行賽事。甲一之所以能重啟，除了因為職、球員都已接種疫苗，也因修頓場館能符合要求。

籃球總會比賽小組主委黃嘉樂（黃Sir）曾表示，女子高級組和男子中級組賽事（女甲和男子甲二組）未能開賽的主因，是康文署未有體育館能符合要求，而女子高級組作為香港女籃最高級別賽事也未能安排入修頓作賽，則是因為場館的檔期問題，因而只能另覓場地，現決定先於街場開打。

永倫。（張倩儀攝）

男子高級組現時已經打入最後階段，現只剩「Big Four」球隊：南華、永倫、滿貫和東方龍獅，並即將於10月下旬至11月上旬決出相隔兩年後的男高銀牌冠軍。

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