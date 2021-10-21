輪椅籃球｜坐上雙輪引發無限可能　白首之心望港隊有後起之秀

上課日，香港傷殘青年協會籃球隊到浸會大學校園出席推廣活動。見同學們正襟危坐，但一方面又忍不住表現出好奇的一面。

「因為大家不會坐輪椅，所以大多都覺得好新鮮。」剛退役香港輪椅籃球隊成員楊國富（Jason）說道。

一行近10人，輪番回應學的提問，見球員們大多鶴髮童顏，有人問道：「輪椅籃球可以打到幾多歲？」



青黃不接的煩惱

「我⋯⋯講你都不信，我已經61歲了。」忍不住第一句就提起年齡，Jason坦言自己近兩年才退役，但現在仍在港隊跟操，除了想繼好強身健體，更大的原因是：「港隊無人，無新人。」

Jason近兩年退役，現時仍在港隊練習。（張倩儀攝）

殘疾運動和一般項目一樣，都被區分為精英項目和非精英，輪椅籃球為後者，Jason笑說一切大概都和成績掛勾，「很多運動員都寧選擇大機會得獎的項目，籃球為團隊運動，終究是有點難度。」現時只有數位球員年屆20-30歲，大多是40-50歲的資深球員，青黃不接的情況，彷彿就是個惡性循環。

參加過5屆亞運會，當年四川全國運動會更得到過第5名，Jason憶述出外比賽，對手的年紀甚至可以當自己的孫子，「對面都是十來二十歲，體力都差很遠，籃球始終是年輕人打『着數』。」

球員們接連回應同學的問題。（張倩儀攝）

輪椅，讓不能變可能

雖然球員們坐在輪椅上，但力量、靈活度的要求也相當高，因為除了控球稍有不同外，其他的技巧如射波、擋拆、快攻等一樣有。同學們試玩，也顯得相當投入，因為即使是對平日打慣籃球的人來說，坐着難度更大。

「坐在輪椅上打籃球，一切都變得公平。」在介紹時，隱約聽到一句。雖然輪椅對一般人來說，可能是避而遠之的物品，對一眾球員來說，是瑰寶。

因為籃球Jason的人生變得不一樣。（張倩儀攝）

Jason患有小兒麻痺症，左腳活動能力欠奉，年輕時活動主要依賴拐杖，但仍相當好動活躍。「我後生好活躍，例如踢波我就會去守龍，因為不太需要跑。閒時打打羽毛球，籃球只限落街射波。」Jason直言不少殘疾人士都不太願多外出和活動，即使只是逛商場都會覺得路太多，「因為用拐杖行得辛苦，很多人一轉坐輪椅就肯出去。」

然而他也是因為輪椅才開始人生的新一頁，「一坐輪椅沒多久就接觸到輪椅籃球，不然我都不會玩。」在而立之年，任職文員的Jason，加入輪椅籃球隊，一打就是20多年，「因為輪椅籃球，我識多好多好朋友，因為去過好多比賽、集訓，沒有輪椅籃球的話，就少很多機會見識世界。」

傷青會隊中不少是港隊成員。（張倩儀攝）