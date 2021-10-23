NBA｜湖人開季連敗更爆內訌？　AD場邊推低侯活引發衝突

NBA的湖人又輸一場，以105：115不敵太陽，開季兩連敗。在第二節末段，更加發生內訌一幕，在暫停期間，「AD」安東尼戴維斯（Anthony Davis）推跌剛從板凳站起來的懷特侯活（Dwight Howard）。儘管隊友趕到分開兩人，但AD仍然未收火，指住侯活鬧。侯活其後向傳媒表示，兩人只是就場上的問題有不同意見，對勝利充滿激情，他們仍然是好兄弟及好隊友。



AD與侯活在場邊發生衝突。（Twitter）

事發離第二節完結還有3分13秒，太陽叫暫停後，AD行到坐在板凳的懷特侯活前。懷特侯活站起來，兩人對望，AD捉住侯活的手臂並推了推，令到身高2.08米的侯活失平衡倒下。

【AD與侯活衝突連環圖】

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隊友蒙克（Malik Monk）及艾菲利巴特利（Avery Bradley）趕到，前者控制住侯活，後者就攬住AD，希望分開兩人。AD怒氣未消，指住侯活繼續鬧。之後更多湖人職球員介入。

AD今場攻入22分，搶到14次籃板。（Getty Images）

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AD今場上陣38分鐘，攻入22分，搶到14個籃板，至於擔任替補中鋒的侯活只有9分鐘上陣時間，沒有得分，搶到3次籃板，他在下半場並沒有披甲。最終，湖人這場以105：115不敵太陽，開季兩連敗。

【AD及侯活衝突片段】

Things got chippy between Dwight Howard and Anthony Davis on the Lakers’ bench. pic.twitter.com/oZBhQ0MV7q — ESPN (@espn) October 23, 2021

對於AD及侯活的衝突，湖人將帥賽後都以輕描淡寫的態度回應，教練禾高（Frank Vogel）說：「他們是相親相愛的，所以才說出來。這些事經常發生，我寧願他們着緊總好過不在乎。」

被推跌的侯活說：「我們只是對比賽上的東西有分歧。我們都對勝利充滿激情，我們不想輸波，所以我們只是充滿激情。我們解決了問題。我們都是成熟的男人，事情發生了，但我們將會解決這個之間的小問題。他是我的兄弟，我的隊友。」在另一位衝突主角AD之後表示，事件已經告一段落，他說：「發生那件事後，我跟侯活談過，並且放下。」

曾擔任湖人籃球事務總裁的名宿「魔術手」莊遜覺得此事不尋常，他在Twitter中留言：「侯活及AD在後備席上發生肢體衝突……在我與湖人打交道的42年入面，我從未見過這樣的事。」他在另一則留言上寫：「湖人既有團隊的問題，也有籃球上的問題。」

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