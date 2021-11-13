女籃｜李祉均成香港WCBA第一人　「香港人追夢有可能」

潘志豪、羅意庭、惠龍兒，這些名字的共通點，就是曾闖上CBA（中國籃球聯賽）的球員，還都是男生。

周五（12日），李祉均就成為了本港首位女子職業籃球員，成功踏入WCBA，獲得一紙合約，披上陝西天澤的球衣。

從不可能到可能，中途並不容易，但李祉均想說：「香港人追夢，不是不可能。」



今月，WCBA（中國女子籃球聯賽）宣布賽季重啟，因疫情也改為無外援，只聯盟排名較後8隊，留用港、澳、台球員。李祉均經一番波折，最後落班陝西天澤，剛剛完成體能測試，達標並確定能參與球季，現時於成都溫江應付集訓賽，準備於11月14日開季。

李祉均終在半年漂泊落班。（受訪者提供）

把握時間，收到好消息的同日，協恩籃球隊召集全員，以及幾位李祉均的隊友和好友，到學校禮堂隔住熒幕傳達祝賀，她也藉機會分享過去半年的起承轉合。

終於獲得夢寐以求的一張合約。（受訪者提供）

想要跳出香港

前協恩中學籃球隊隊長、效力甲組偉邦、香港女子籃球代表隊隊長也是2018-19年賽季得分后和三分后，李祉均可算在香港達到籃球最高位置。香港未有過外闖挑戰職業成功的例子，但她心中一直有想成為職業球員的火苗，在教練任明敏的推波助瀾下，終實踐追夢計劃。

於協恩禮堂與李祉均視像通話。（張倩儀攝）

WCBA除了有外援制度，未能打入八強的球隊會多一席港澳台球員，球隊自然會比較香港和台灣球員的能力，所以競爭極大。李祉均曾在傳送比賽highlight、個人履歷後，一直未有回音，計劃也停下來過。直到今年2月，知道有更大機會北上試訓，她覺得必須好好把握，重新計劃訓練，苦練3個月便出發。

齊集好友和隊友祝賀李祉均。（張倩儀攝）

為踏入WCBA的一波三折

首站，李祉均先到東莞新彤盛，一支聯盟的中上球隊，對她來說，一切都是衝擊：「好陌生，和香港練球不同。香港可以有講有笑，這裡所有事都是認真對待的。」由練球態度、日常生活、作息飲食都是表現出做職業運動員的專業，「雖然僅一個月，但卻是讓我見識最多的一隊。」球隊後來表示會優先考慮台灣球員，她自然是無得留低，幸好得知武漢球會需要練習球員，終找到一個落腳點。

師妹唱校歌為師姐打氣。（張倩儀攝）

「雖然球隊已經簽了一個台灣球員，也就是我沒有機會，但都想試一試。」一試就是兩個月，只能說是保持訓練，但卻沒有落班的曙光：「Miss Yum問我：會不會想放棄然後回來？但我知道，只要回來，一切就此完結。」可是，李祉均當時卻只能留在沒有位置的武漢，就連台灣隊友陳晏宇也忍不住一問：「她問我為甚麼在這裡浪費時間？得知她從陝西轉隊，我膽粗粗一問。」平日性格被動的她，請隊友幫忙詢問陝西天澤，最終能入隊並在10月中旬得到一紙職業球員合約。

曾在亞運舞台打出高水準的個人表現。（李澤彤攝）

香港人不比人差

雖然中國籃球水平較高，有職業聯賽，球員有好天賦的多，也有一套嚴謹的訓練系統，但祉均卻認為香港人有一大長處：「香港球員頭腦、靈活度，不比人差。」雖然每天練射180球、練2課，對球員要求也高，「但水平並不是我們想像差天共地。」寄語師妹想追夢就要下定決心：「那就一試然後堅持下去。」香港追籃球夢，看似瘋狂，但李祉均想證明不是不可能。

曾在2018年亞運前表示自己有想過成為職業球員。（鄭子峰攝）

Miss Yum多次拭淚，興奮和感觸一併湧至，「一起的夢想，但我推了她出去，做一件可能會失敗的事。」雖然祉均在外獨自己經歷，但Miss Yum也一直在港擔心，也幫忙聯絡，一度找不到曙光時，也讓Miss Yum懷疑會不會是錯誤？「本來預期2-3個月，有隊就留，沒有就回來，但一去就是半年。」

李祉均是上屆女甲得分后和三分后。（張倩儀攝）

這半年，成就了香港第一個女職業籃球員，Miss Yum看到愛徒的不一樣，打趣笑說：「皮膚怎樣好了這麼多？」眼眶又接着泛淚，「其實她成長了許多，認識她的，會知道她的被動，但原來到最後，這一席是她自己爭取回來的。」祉均在視像通話中，不斷數着想要感謝的人，但Miss Yum卻想反過來，說道：「她不斷說，是我們圓了她一個夢，但我覺得是她圓了我一個夢，是她讓我也一同堅持。」

李祉均北上經歷了個三支球隊的試驗。（受訪者提供）

堅持突破自己，也堅持寫下香港女籃歷史一頁。

即便只有一絲機會，也要全力爭取。（張倩儀攝）

WCBA目前有18支參賽球隊，賽季將於11月14日在成都溫江正式開始。李祉均加入陝西天澤為去屆常規賽第14名，首戰將於11月15日晚上8時對第5名的上海寶山。常規賽將歷時一個多月，12月18日結束，12月25日開始季後賽，並於12月31日進行決賽階段。



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