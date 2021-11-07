大專籃球｜在協恩學懂第十二人的堅持　楊沅恩升上科大展現自我

大專盃籃球賽續於聯校運動中心室外籃球場舉行小組賽，周日（7日）去屆女子組冠軍理工大學對上科技大學。以挑戰者角色迎戰，科大最後雖然以39：76大敗，但仍打出士氣波，隊內氣氛大好。



以速度取勝的理大，不出所料開局即以全場緊迫，科大起初未能適應強度多次出現失誤，第一節被拉開4：25。體能制敵，理大的板櫈深度足以無限輪換，絲毫不讓對手有機會。但科大在上半場的適應後，主力表現得更敢攻，打出士氣波，但仍以39：76大敗。

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兩軍陣中不乏前協恩球員，科大也有前鋒楊沅恩，今次跟舊隊友在場上交手，但她仍覺親切，「兩年來第一次對到Poly（理工大學），很開心可再見大家。」雖然楊沅恩在學界時期出場時間較少，但仍堅持打到中六，她笑說自己的確想過要放棄，「因為在協恩打球有一個階段性，由開初的熱誠到後段開始累，真的有想過不打、專心其他運動。」一直兼顧籃球、手球，身心俱疲，但隊友卻是一個留下的最大原因。

「我覺得團隊運動就是要懂得欣賞自己的隊友。」在協恩年代，楊沅恩已深明隊友投放在籃球的時間比自己多，所以有時上場時間連一分鐘都沒有，她都從沒怨言；如今與舊隊友各有新隊友，能在場上再遇也是一種幸福。

。（張倩儀攝）

楊沅恩坦言，升上科大後，球隊環境跟協恩有兩個大不同：首先是雖然沒有隊友帶領，但因為球員間程度相若，能各自發揮所長，例如楊沅恩雖大賽經驗較少，卻能將從協恩學到的訓練細節帶入球隊，造福隊友：「上到UST我會多表達意見，隊友差距不大，就需要大家更多互相交流，是和以前不同的相處模式。」

另一個不同就是以前在協恩有「以校之名」的壓力，代表要不斷連霸：「背着協恩的名字，外界都會覺得球員應該要有一定能力，會擔心自己對不起這名號；相較那時，現在會輕鬆一點。」畢竟科大的身份是「挑戰者」，能打出好表現已是驚喜。即使環境劇變，但在協恩的歲月，令她在科大成為一個更好的球員、更好的隊友。