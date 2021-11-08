女籃｜銀牌開鑼福建取首勝　岑芷晴的弱點成就隊友

雖然男子甲一組（高級組銀牌）早在9月重新開打，但女子甲組開季卻是屢屢碰壁，終在周一（8日）晚上假灣仔修頓街場拉開序幕。

首場由去屆銀牌冠軍福建對上安邦，福建把握力較佳，視安邦雙塔如無物強攻內線，最後以72：52順利晉級勝方。



雖然同為本地籃球最高組別，但女甲就沒有男子甲一般順利。皆因防疫規定，康文署轄下體育館，職球員必需全員完成接種兩劑新冠疫苗及滿14天後，才能豁免配戴口罩地進行賽事。但全港未有場地能符合而修頓則未有檔期，繼而選擇街場開打。

安邦雙塔表現不似預期。（張倩儀攝）

氣溫急降的天氣下，球員都早早到場熱身，開局兩隊的未能適應比賽節奏，比較混亂，慢慢福建憑內線入楔得手佔上風，一度被拉開5分以上。

方芷茵多次博得罰球。（張倩儀攝）

隨住首戰甲組的顧綽姿快攻上籃和麥凱琪連取6分，方芷茵也有在籃下建功，兩隊比數一直緊咬。福建倪碧賢多次博得罰球機會，加上岑芷晴三分命中，將兩隊比賽拉開到安全距離，半場以36：28領先。

福建先在籃下嚐到甜頭。（張倩儀攝）

雖然安邦有雙塔並琪琪和馬丹鳳鎮守，但似乎狀態欠佳，防守上屢出問題。相反，福建乘勢而上，打起內線之餘，更有倪碧賢和劉常學射入三分。安邦失誤頻頻，加上馬丹鳳末段五犯離場，更未能止血，最後以52：72不敵福建落入負方。

福建進攻強勢，安邦未能制敵。（張倩儀攝）

開季之初，在球隊未能適應比賽節奏時，福建有岑芷晴的控場穩住，全隊也得以在流暢的攻勢下愈打愈好。在福建的第三季，因隊友陳芷琪前十字韌帶斷裂缺陣，岑芷晴由射手再擔起控衛重任：「本來改為專心射波，因為我的運球不是很好，現只好靠與隊友多傳接。」謙稱自己仍未夠班在甲組做一個好控衛，「甚麼方面都不夠。」

不過卻有一點「不足」是成就球隊的重點。

岑芷晴再擔起控衛重任，成就球隊。（張倩儀攝）

卓婷轉會，得分點和以往不同，但福建的侵略性依然，「隊友們都好鏟得，好射得，但我進攻意欲較低，反而是成就了她們，讓我控住節奏。」她馬上笑說：「雖然已經有比較高（進攻意欲）。」

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岑芷晴現就讀中文大學，在女甲停擺時仍有出戰大專，適應得比隊友好，「我知道如果我都亂埋，隊友會更亂，狀態未到很好，逐場逐場來吧。」