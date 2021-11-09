籃球銀牌｜滿貫尾節狂追分仍徒勞　南華守住勝局　十年內7度封王

男子高級組銀牌賽周二（9日）假修頓室內場上演決賽，由去屆全勝捧盃的南華對上滿貫，力爭衛冕。

上場勝方「紅綠」對壘中，南華曾以38分之差擊敗滿貫。今場南華一直領先到最後，雖然滿貫一度收窄至平手，但最後仍以59：71不敵南華。



南華開局由張延隆殺入內線先開紀錄，一直承住氣勢首節領先9分。

惠龍兒雖然得分不多，但抓下多個籃板為隊友製造機會。（張倩儀攝）

第二節中段，南華主帥Mensur Bajramovic因與球證發生掙扎，被吹判技術犯規，滿貫即時士氣大增，憑林俊光和何倚富連取6分，收窄分差。上半場完前，余理洋三分得手再將分差拉開至7分，南華以35：28領先。

朱亮今場手風頗順，協南華保持領先。（張倩儀攝）

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南華主帥被判一次技術犯規。（張倩儀攝）

換邊後，楊和一記「Answer3」 回敬蔡再懃，林俊光隨即再命中三分追分，但滿貫陷入隊犯問題。被楊和和陳張敏連入兩球中距離後，氣勢再回到南華。

林俊光為滿貫的追分功臣。（張倩儀攝）

最後3分鐘，沉寂三節的張偉康突然爆發，轟入兩球三分，更博「3＋1」 ，再有何倚楊射入三分，打出12：2的攻勢。但南華穩住陣腳，最終以71：59小勝順利衛冕，並在10年內7次封王。