本地籃球｜由街場變學校室內場　女甲男甲二移師港華閉門作賽

女甲、男子甲二組（女子高級及男子中級）銀牌賽於周一（8日）假修頓街場開打，今日（11日）香港籃球總會（下稱籃總）更新賽程，將地點改為香港華仁書院，並公布為閉門作賽。



雖然男子甲一組早在9月開季，但女子甲組和男子甲二組卻一直未有消息，直到10月中旬籃總才公布重開。「但礙於合適並符合政府防疫措施的場地不足」籃總決定先於康文署室外場地舉行，並表示會「編排各球隊輪流在室內場比賽。」

籃球銀牌｜滿貫尾節狂追分仍徒勞 南華守住勝局 十年內7度封王

女甲於街場開打。（張倩儀攝）

本地籃球｜女甲男甲二街場重啟 籃總：望編排球隊輪流室內比賽

女甲於今星期重開，假修頓街場舉行，安邦、福建、七喜和南華均在兩年後首度亮相；男子甲二也在昨晚（10日）拉開戰幕，安青、日域、晉龍WTS和DOS皆完成首戰。兩大組別將於下一輪賽事移師香港華仁書院室內場舉行，改為閉門作賽；經記者查詢後，籃總表示學校謝絕記者入內採訪。

女子高級組銀牌首日戰況：（按圖放大）

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男子甲一（高級組銀牌）經已於周二完成，南華終以69：59擊退滿貫，順利於銀牌賽衛冕。將於12月2日舉行甲一聯賽，首日由南華對上南青、滿貫大戰安保漢友。

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