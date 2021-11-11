女籃｜偉邦9人小球陣挫均安　大轉變引發全隊成長冀隊友放心追夢

女子高級組銀牌首輪今星期展開，周四（11日）同樣假修頓街場舉行，首場由均安對上偉邦，爭取出線勝方的資格。

缺少主力李祉均和陳欣汶，人事大變的偉邦今場表現無限活力，偷波、反擊快攻、小球陣的三分，均安完全無力可擋。均安全隊手感平平，最後以48：53不敵，落入負方。



偉邦今季可算是女甲中最大變動的一隊。陳嘉汶主掌兵符，以往的得分重心李祉均和陳欣汶，分別離港挑戰WCBA（中國女子籃球聯賽）和NCAA。

兩隊入局較慢，偉邦憑劉芳盈兩記上籃先打出4：0，偉邦雖然人數少但靠拼搏偷到多次反擊快攻機會，首節一度領先10：2。但優勢卻未能延續，犯規問題漸浮現，劉芳盈早在第一節三犯，加上全隊只得9人，沒有板櫈本錢承受風險。另一邊，均安眾人中距離手風順，卓婷、蘇楚堯皆有得手，拉近比分，半場仍稍落後4分。

籃球銀牌｜滿貫尾節狂追分仍徒勞 南華守住勝局 十年內7度封王

王寶詩開局不久就受傷。（張倩儀攝）

換邊後，偉邦小球陣繼續發力，莊嘉敏、梁瑋和劉芳盈各自射入三分。反觀，均安雖然捕到機會，但手感平平未能中籃，加上被對手的防守多次攔截，被拉開至32：47。最後偉邦食住個勢，以53：48擊敗均安順利晉級。

本地籃球｜女甲男甲二街場重啟 籃總：望編排球隊輪流室內比賽

卓婷轉投均安後首戰，今場攻入20分。（張倩儀攝）

雖然經歷大變動，但偉邦明顯被激發出不同的球風和精神，面對經驗豐富的均安仍未有怯場。梁瑋笑說只有9人，大家都要站出來，全隊都比以前更果斷和進取，「以前我被人罵不進攻，但現在不行了」。

偉邦在過去的休季日子經歷不少大變。（張倩儀攝）

缺少李祉均和陳欣汶，偉邦全員挺身而出，在疫情的兩年間，全力加強體能、個人能力，因為預計到女甲重開之時，每一場都會打到斷氣。9人，體能、犯規都是最大問題，但不慣不慣還需慣。梁瑋續道：「我們都很騰雞，覺得『死喇，無主力點算』。無他，我們成長吧。」

防守具侵略性，大膽起手，才能繼續撐住球隊。「兩個隊友到外地發展，我們一定要打埋佢地個份，放心去追夢，不用擔心和內疚。」語畢，即補一句：「好老套呀，但是真的。」

大轉變也包括教練。

梁瑋也笑言自己變得更進取，為隊友也不能只控球。（張倩儀攝）

主教練由任明敏（Miss Yum）改為陳嘉汶（肥貓），起初球員們都不太習慣，皆因兩人風格太不同，「Miss Yum當我們是中學生，鬧多一點但清晰明確；肥貓會覺得我們大個女，要自己多思考，自己反省。」但磨合過程中，大家都為着共同目標變好。

「冠軍吧。」梁瑋說，目標沒有變過，「雖然外圍、人腳不夠人好，但勝在夠後生，跑多點，要對手陷入我們的節奏中。」

雖然球隊有變，但目標仍然是冠軍。（張倩儀攝）

+ 6

【本地籃球】籃總銜頭多 話事單位實質係邊個？

【本地籃球】一個原因令工商盃再未能復賽 一文看清屢次延期時序

本地籃球丨東方龍獅滿貫上演慈善賽 甲一球員一試口罩籃球