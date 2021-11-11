女籃｜東方升班處女作三分雨大炒安青　羅雅穎首戰甲組領悟這兩字

周四（11日）女子高級組銀牌賽再假修頓街場開打，尾場由「升班馬」東方挑戰去屆聯賽常規賽季軍安青。

雖然作為升班馬，但表現力壓安青，全場大灑7球三分下，終場以67：38大比數勝出，晉級將會對上偉邦。



由前女甲球員黃芷晴（阿一）領軍，陣中大多是前浸會大學和寶覺中學女籃主力，默契和配合毋庸置疑。但甲組和乙組最大的分別在於停錶和對抗性，東方的人腳相對較年輕，實在讓人期待球隊能表現出女甲少有的活力。

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東方的防守進取，安青也受制其中。（張倩儀攝）

東方雖然經驗淺，但入局奇快，其中羅雅穎一上場即射入三分，上半場氣勢不減，何佩盈和文曉情均轟入三分。相反，安青比較慢熱，不少次起手都只差一點點，未能中籃，半場被拉開16：31。易邊後，安青情況並沒有變好，被東方打出一波5：21的攻勢，大比數落後下，安青無力回天，終以38：67不敵東方，落入負方對均安。

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安青進攻比較手緊，未能反先。（張倩儀攝）

東方平均年齡較小，但大多都是近年精英賽的主力球員，其中籃球名校中華基督教青年會中學畢業的羅雅穎（阿wing）就是其中一個。甲組處子戰，攻入7分，兼取得漂亮的一勝。阿Wing相當開心：「由乙組升上來都換了班，夾波時間不多，有緊張但都放住打。」她忍不住笑容，也不停大讚隊友的發揮超班。

東方以挑戰者身戰甲組，未見怯場。（張倩儀攝）

這是她中學畢業後打的第一個正式賽事，加上以前少有停錶比賽，對阿Wing來說是滿滿的新鮮感：「以前去到精英賽四強才會停錶，好累，自己已經沒有中學時那麼衝得。」因為家庭的關係，阿wing沒有選擇升學，而是投身社會，能打上甲組、有球打，原來已是一件樂事。

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雖然是小將當家但進攻具侵略性不能小看。（張倩儀攝）

「有得打波已經好開心，中學後才知道想打波都不是一件易事。」上班、兼讀毅進、教球，抽時間的確不易，阿WIng笑說長大後才學會「珍惜」：「以前覺得日日打波好攰，現在才發現以前好幸福。」

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羅雅穎笑言長大後才明白，中學時期有多幸福。（張倩儀攝）

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