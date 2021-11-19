女籃｜李祉均第三戰終獲正選上陣　拿手中距離轟全隊最高分

北上挑戰WCBA（中國女子籃球聯賽），成為香港女籃第一人的李祉均，現效力陝西天澤，今日（19日）對上大學體育協會聯隊，首獲正選上陣機會，全場更轟入17分。



4日前，李祉均完成人生第一場職業賽，現身處四川溫江，隔日就會有比賽，因此對她來說不管是體力還是心理的調整都是一個挑戰。第一戰雖然分數上表現不是特別出眾，但籃板、助攻、偷波「樣樣有」也算一個很好的開始。

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李祉均今場正選上陣。（YouTube截圖）

第二場對上上海寶山，上場時間較少，未有發揮機會。今場，陝西天澤迎戰大學體育協會聯隊，李祉均終獲得正選上陣機會，表現出敢攻的一面，首節即攻入9分。即使內線有身高2.02米的對手劉禹彤，但她仍放膽鏟入內線，博得「And-1」。第二節，球隊換出以往的正選陣容，但李祉均隨即再上場，半場射入11分。

開局不久即上籃得分。（YouTube截圖）

最拿手的中距離跳投。（YouTube截圖）

陝西隊第二節被反超，下半場李祉均以拿手的中距離跳投追分，連取6分，但仍未收窄分差。最大原因是陝西隊的籃板數，強差人意，大學聯隊多次搶得第二次進攻機會，強攻其籃下。末段，陝西隊依然未能止血，最後以52：84不敵大學聯隊，錄下開季三負。今場李祉均全場上陣29分鐘，轟入全隊最高17分、3籃板和1助攻。

即便對手有2.02米的中鋒，李祉均仍大膽攻入籃下。（YouTube截圖）

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