NBA｜居里缺陣場邊大玩包剪揼　勇士靠小將撐起3連勝

11月，勇士在居里（Stephen Curry）的加持下，每每都能穩陣過關。

今場（20日）居里和格連（Draymond Green）分別因傷缺陣，仍以105：102驚險打出3連勝。

不過，居里在場邊竟然比射入9球三分更開心？



居里（Stephen Curry）11月的表現簡直是連對手的死忠都震驚，4場比賽都射入9球三分，打出超強數據。上場在勇士一蹶不振時，居里無視傷患，在對手的盯人下，他仍獨取20分。最後一舉反勝。

普爾今場攻入全季最高32分。（Getty Images）

今場，勇士內外缺人的情況下，靠小將普爾（Jordan Poole）和韋堅斯（Andrew Wiggins）聯手攻入59分下，成功對抗活塞的反撲。雖然勇士在前三節取得16分優勢，但活塞的窮追猛打，讓勇士相當「頭痕」，在最後33.3秒更追到僅差3分。格蘭特（Jerami Grant）和傑克遜（Frank Jackson），兩度試以三分起手望能追平皆落空，最後勇士在驚險中取勝。

韋堅斯今場27分穩住軍心。（Getty Images）

早前，也在居里沉寂時跳出來撐全球隊的普爾，今場射入22射13中、包括4球三分，攻入賽季新高32分，外加7籃板；另外，韋堅斯則轟入27分、5籃板和2偷波，成為贏波功臣。

比贏波更開心？ 居里童心盡現

另一邊廂，經歷完昨天的爆發，「Back To Back」的賽程下，左髖挫傷的居里今場休息，卻在場邊找到娛樂。比賽完結後，居里和場邊的小球迷互動，大玩「包剪揼」，紙板上寫着「我贏了球鞋歸我，你贏了我的鞋你帶走。」最後居里贏了，興奮得像小孩一樣舉起雙手，更在小球迷的紙板上簽名合照。看來居里不單童顏，內心還住着一個愛玩的小男生。

居里比贏球更興奮。（YouTube 截圖）

近日居里超強數據

居里雖然今場缺陣，但近日的表現讓人嘖嘖稱奇，11月4場賽事中，居里都射入9球三分，分別轟入37分、2次40分和50分。即便是作客取勝，其數據讓對家球迷都忍不住大叫「MVP」。居里坦言感覺像是回到2014-18年間，即使是作客也有很多人入場支持，像回到昔日勇士王朝巔峰：「想要從球迷身上得到能量，同時也要拿出表現讓他們報以歡呼，我不想他們像假人一樣坐著不動，我要他們振奮起來。」