女籃｜李祉均轟全場最高27分　刷新數據迎WCBA生涯首勝

現身處四川溫江出戰WCBA的李祉均，周日（21日）打出亮眼數據，全場攻入27分，率陝西天澤以91：52大炒大慶女籃。



李祉均登上WCBA夢台。（李祉均提供）

作為首位登上職業女籃舞台的香港球員，李祉均的每一場比賽都看在港人眼裏，因此她對自己的期望和要求極高。

上場已攻入全隊最高的17分，今場她再「加碼」，上陣23分鐘，不單射入全場最高27分，更交出5籃板、6助攻、3封阻和2偷波，表現全能。

李祉均起手17射11中，近6成5的命中率盡顯高超把握力，最後成功帶領陝西天澤迎來開季首勝。球隊暫時共錄得1勝3負的戰績。

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賽後李祉均解說兩隊的球風、身高、身型都差不多，不像前幾場會有高大的中鋒：「我們有優勢，沒有了要面對高大對手的問題。」賽前球隊早已部署要拿下今場，現在不單大比數贏球，李祉均更打出亮眼數據，找回香港時的自己。

一向在香港甲組女籃比賽李祉均的「本命」都是得分，20多、30分，在她的球員生涯中是常事，因為這是她最拿手的事，然而在水平更高的WCBA，取得類似數據難度便大得多。今仗她攻下27分外，還加上籃板、封阻、偷波和助攻，可算是驚喜之作，「我最拿手的進攻手段到這裏也是優勢，我不高、對抗不是特別好，急停跳射讓我叫做找回香港比賽的感覺。」她笑說自己終於算是適應了WCBA的打法。

「不敢說自己能一直保持這樣的表現，因為每一隊的身型打法不一，但可以看定一點，到時候看發揮。」兩日後，陝西在下一場比賽將會對上內蒙古，李祉均坦言人腳都是國家隊主力，又會是一場硬仗。

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