大專籃球｜科大男生「Underdog」意志　可以輸但不做魚腩的堅持

周日（21日）大專盃繼續上演小組賽，男子組有嶺南大學對上科技大學，身型和經驗均被比下去的科大，憑無懼全力將守住分差，終未能咬緊以52：92大敗。



從牌面上看，嶺大的人腳比科大稍勝，不論身型還是經驗都比較好，由甲一建龍飛馬控衛李旭川帶領球隊，嶺大早早將比數拉開20分。雖然分差大，但科大憑一口熱血「頂硬上」，全場打出積極的防守，進攻上，潘號臨和朱迪男也無懼嶺大的高大內線殺入籃下，撐住全隊。

科大得分主要依靠潘號臨。（張倩儀攝）

其中，表現讓隊友也大叫「Good hustle」的黃新昊，雖然身型明顯較瘦削，但不斷嘗試偷波，進取的防守搶得反擊快攻機會。但嶺大有點點開花，末節更打出一波28：9的攻勢，最後以92：52大勝。

黃新昊坦言自己上場時間不多，但每次都會拼盡。（張倩儀攝）

雖然大比數落敗，但科大眾將似乎沒有輸球的不甘，反而欣賞今場積極的自己。黃新昊笑說算是打得不錯，雖然分差比預期中大，但不是「Full Team」應戰所以還算可以：「前兩場都未找到感覺，今場拆到對手的緊迫，還可以。」特別是他在場中穿梭，不斷騷擾對手的攻勢，後備入替的黃新昊可是盡做自己責任。

防守時，黃新昊表現都讓隊友大叫「Good Hustle」。（張倩儀攝）

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「我本來就是這種打法，因為自己不高也瘦，所以最基本就是積極，撲盡每一球，盡量騷擾對手，一有機會就反擊。」黃新昊笑言自己努力揚長避短，「我會避開運球對抗，寧願跑快少少都不想和對手有碰撞。」自知打法如此，只好加操體能，「我落場時間不多，可以落場就搏盡。」

科大多年來都是大專籃球的中下游，早幾年，科大前隊長陳偉霆就說過，科大是「Underdog」，但不願做魚腩，看來這種精神至今仍存在師弟之中。

面對困難，科大男生的精神依舊，例如學校資源不足，每星期只有一晚有場地練球，他們會自行加操、租場或到運動場做體能，齊上齊落。「我們知道牌面不夠強，很可能和對手無得打，所以想腦團結默契補足。」黃新昊表示球隊中只有一個year 4， 也因此能用1至2年時間去建立團隊這件事，「就算輸都要咬住，不要讓對手覺得對我們是輕鬆。」