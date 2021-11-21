三人籃球｜聯賽盃福建男女雙雙奪冠　3X3或成港籃爭取資源的希望

一向在季前展開，供甲、乙組球隊參加的聯賽盃三人籃球賽今周日（21日）展開。男子組由鄭錦興率領的康仁福建以21：9擊敗騰和旭輝奪冠，女子組方面則由福建A隊以21：12力克墾丁。

福建男女子雙雙捧盃，其中港隊代表陳偉萍和林羽均認為香港三人籃球「有得搞」。



香港有不少適合打三人籃球的球員。（張倩儀攝）

由於季中進行，不少球隊都未有出隊，甲一只有安保漢友和康仁福建參賽，女子甲組方面則只有福建、安邦和東方出戰，隊數減少賽會也將兩日賽期縮短為一日。

福建A隊內外兼備，陳偉萍在籃下讓對手無力硬闖，加上劉常學和黃雅雯在外發炮，任栩燕衝搶以21：12力壓墾丁。緊接男子有康仁福建對上騰和旭輝，騰和旭輝雖然三分手風順，但欠缺鏟分的角色，反觀福建有鄭錦興不斷突破，讓林羽有更多空間起手。最後福建以21：9擊敗騰和旭輝。

雖然球員身型普遍矮小，但速度和頭腦靈活都是優勢。（張倩儀攝）

點圖睇：聯賽盃福建男女雙雙奪冠

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香港球員靠食腦有得打

雖然街場籃球普及，但鮮有三人籃球正式賽事，曾代表香港出戰Red Bull三人籃球世界賽的陳偉萍（阿萍）笑說自己更喜歡打三人。去屆亞運，阿萍本為三人籃球港隊，但最後卻沒有出隊：「當時因為三人和五人的名單不能重疊，所以我最後以全部都沒有打。」她坦言自從三人籃球成為奧運項目，對香港來說是一個希望：「香港有很多球員都特別適合打三打三，賽果總是讓人意想不到，能有驚喜，不是想像中那麼難衝一波。」

五人的團隊配合重要，但三人因為沒有教練，更靠隊友之間的溝通。（張倩儀攝）

在Red Bull世界賽中，阿萍夥李祉均、卓婷和王家怡打出好成績，得到亞軍，從這個世界舞台上她意識到香港籃球的長處：「很多人都有讚香港球員食腦、聰明，我們打食腦，其實打小球是很好的。」現為港隊女籃代表之一的她，也不諱言自己如果能選，必然會取三人捨五人，「一來跑少點，不用全場，二來有得贏。」

陳偉萍笑言自己如果可以選，首選是三人籃球。（張倩儀攝）

三人籃球或是港籃希望？

同為港隊代表，林羽雖然偏好五人，也卻同意三人值得香港大力發展。「小時候都是三人開始，但後來專打五人，就很少再打三打三；我的話喜歡打五人籃球，因為團隊波，自己身型在三人沒有優勢。」林羽認為男子三人籃球中，3-4號位（小、大前鋒）高大、靈活，以及射到三分會比較「着數」，因此很看球員的類型。

「其實香港在亞洲可以有得打，但必須從小開始。」不論是青年軍還是港隊，發展的首要固然是資源，也明白成績和資源掛勾的現實，如果三人籃球有港隊，或者是香港籃球圈的希望？「五人比賽時間長，體力上港人不及洋人好，爆冷機會自然少；但三人爆冷機會大，有能力衝一波。」