女籃｜陳欣汶第三戰攻最高27分　盼入NCAA正賽走更遠

今年8月，陳欣汶遠赴美國挑戰NCAA，開季後一度打出首季最好表現，獨取全場最高21分，更助球隊取得三連勝。

雖然直到最近一場，她效力周日（21日）Emmanuel College仍保持不敗，以72：66險勝Connecticut College，但卻出現小難題。



前協恩中學隊長，連霸6年學界「四冠后」，學界邀請賽和精英賽共包攬3次最有價值球員，苦讀考入中文大學，轉戰大專和甲組，港隊女籃一員。20歲的陳欣汶（Yannie）不甘將自己困於香港，決心赴美挑戰夢寐以求的NCAA。

陳欣汶上場攻入21分、交出5偷波。（Emmanuel College 官網）

身高1.73米的陳欣汶身高在美國也不算輸蝕。（Yannie IG）

上場，Emmanuel College與MIT戰至加時，Yannie取得一球「And-1」乘勢打出10：0，最後以75：68力壓對手，Yannie也交出全場最高21分、5偷波、4籃板、3助攻、2封阻的亮眼表現。

今場Yannie狀態稍欠，左腳紮起也明顯有一瘸一拐的感覺，未能自如跑動，但攻守時仍相當落力，最後協助球隊以72：66險勝。下場將會於香港時間12月1日對上Amhersy College。

腳有小傷但無大礙

Yannie解說左腳的確有傷，是因為上場加時階段，一球爭搶中對手倒在自己膝上，內側受傷但沒有大礙 ，「幸好球隊配套好，有Physio幫忙，不是大傷只是會痛幾天。」在香港一向表現全能的Yannie，終能在美國賽事展現自己所長，「頭兩場自己防守都幾好，只是進攻上不太敢攻；上場最開心的，是在最後關頭入到關鍵波，自己也是第一次射這種罰球，完成到算是心理上一個很大的進步。」

觀眾也為她歡呼。（Yannie IG）

學生運動員日常

留美三個月，Yannie在球場上迎來好的開頭，日常也已經慢慢習慣在美國當學生運動員角角色，全力打球的同時，兼顧學業和生活自理都是一種學問。作為高材生的Yannie笑言已經適應得很好：「可能這裡算是大城市 ，也是一個多學生的地方，各方面都很方便。」一星期6天的訓練，每次2小時，平日很多時候都會約同學一起做功課和溫書，「現在多時間讓我平衡讀書和練球。」

但上場末段受傷，第四戰只好帶傷上陣。（Yannie IG）

看似衣食住都難不到Yannie，但「行」反而成了最不習慣的一面：「交通方面比較麻煩，通常我都是去步行距離能到的地方就算，少機會出到去遠一點的地方。」不過畢竟打球和讀書已經將時間表堆得密麻。

不過對Yannie來說，路多遠也不是重點，遠赴12800公里外的美國就是為了走更遠的路。「除了想跟隊友、對手學習，也想將自己擅長的做到最好，希望可以與球隊入到NCAA正賽，有幾遠走幾遠 。」